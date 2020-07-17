В убийстве пожилой белоруски, уехавшей торговать в Россию, обвинили ее водителя

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование убийства пожилой белоруски, которая пропала в осенью 2018 года, отправившись торговать в Россию — обвинения предъявлены ее земляку-водителю. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Родственники 69-летней женщины заявили о ее пропаже в сентябре 2018 года после того, как она не вернулась в Беларусь из Челябинской области России, где на ярмарке города Кыштым планировала торговать верхней одеждой. При этом 42-летний водитель арендованного микроавтобуса, который и доставил ее в Россию, вернулся один. Водитель рассказал родственникам, что женщина воспользовалась услугами другого водителя и со всем имуществом уехала, а он сам не знает, куда именно.

Мужчина уже ранее был судим за убийство и сразу попал под подозрение правоохранителей. Как выяснилось в ходе следствия, он напоил женщину купленным в аптеке седативным средством, об усыпляющем действии которого на организм прочитал в интернете, а затем убил ее, нанеся несколько ударов различными предметами. Тело в большой сумке-бауле водитель отнес в лес возле трассы М-5 «Урал» и укрыл ветками. Мужчина забрал себе все ценное, что убитая женщина привезла с собой в Россию: товар, деньги, ювелирные украшения и мобильный телефон — всего на сумму около 80 тысяч белорусских рублей.

Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Беларуси и России тело женщины удалось обнаружить, а ряд экспертиз подтвердили версию следствия. Водителю микроавтобуса предъявлены обвинения в разбое и убийстве, сейчас он находится под стражей.