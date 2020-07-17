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В убийстве пожилой белоруски, уехавшей торговать в Россию, обвинили ее водителя
17.07.2020 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование убийства пожилой белоруски, которая пропала в осенью 2018 года, отправившись торговать в Россию — обвинения предъявлены ее земляку-водителю. Об этом
Родственники 69-летней женщины заявили о ее
Мужчина уже ранее был судим за убийство и сразу попал под подозрение правоохранителей. Как выяснилось в ходе следствия, он напоил женщину купленным в аптеке седативным средством, об усыпляющем действии которого на организм прочитал в интернете, а затем убил ее, нанеся несколько ударов различными предметами. Тело в большой сумке-бауле водитель отнес в лес возле трассы М-5 «Урал» и укрыл ветками. Мужчина забрал себе все ценное, что убитая женщина привезла с собой в Россию: товар, деньги, ювелирные украшения и мобильный телефон — всего на сумму около 80 тысяч белорусских рублей.
Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Беларуси и России тело женщины удалось обнаружить, а ряд экспертиз подтвердили версию следствия. Водителю микроавтобуса предъявлены обвинения в разбое и убийстве, сейчас он находится под стражей.
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По версии следствия убийство 69-летней белоруски, которая пропала в осенью 2018 года, отправившись торговать в Россию совершил ее земляк-водитель.
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