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МАРТ намерен пересмотреть механизмы оплаты покупок в интернет-магазинах
17.07.2020 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто логичный ответ ведомства на обращения белорусов о правомерности продажи товаров в одном из популярных интернет-магазинов. Товар можно получить только на условиях предоплаты, а при расторжении договора возникают вопросы с возвратом денег. Как пояснили в министерстве, продажа в интернет-магазине товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством. Однако покупка исключительно на условиях авансовых платежей нивелирует принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными.
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Это логичный ответ ведомства на обращения белорусов о правомерности продажи товаров в одном из популярных интернет-магазинов. Товар можно получить только на...
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