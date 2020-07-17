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МАРТ намерен пересмотреть механизмы оплаты покупок в интернет-магазинах

17.07.2020 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это логичный ответ ведомства на обращения белорусов о правомерности продажи товаров в одном из популярных интернет-магазинов. Товар можно получить только на условиях предоплаты, а при расторжении договора возникают вопросы с возвратом денег. Как пояснили в министерстве, продажа в интернет-магазине товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством. Однако покупка исключительно на условиях авансовых платежей нивелирует принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными. 
 
 
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Это логичный ответ ведомства на обращения белорусов о правомерности продажи товаров в одном из популярных интернет-магазинов. Товар можно получить только на...
 
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