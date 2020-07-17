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Тепло и совсем немного дождя. Погода в Могилеве в выходные
17.07.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прекрасные выходные нас ждут — теплые, солнечные и почти без дождя. Осадки возможны только в воскресенье вечером, но это неточно. До середины следующей недели, по предварительным данным pogoda.by, также будет тепло, но без дождей не обойдется.
Сегодня, 17 июля, весь день будет солнечно и до +24 °С.
В субботу ожидается +12…+24 °С, ясно, без осадков.
В воскресенье, 19 июля, ожидается до +25 °С. Первая половина суток будет ясной и солнечной, потом местами могут пройти небольшие дожди.
В понедельник погода будет примерно такой же: +13…+24 °С, до полудня — ясно и солнечно, после — переменная облачность, возможны дожди.
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Без дождей не обойдется и в начале недели.
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