ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тепло и совсем немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

17.07.2020 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прекрасные выходные нас ждут — теплые, солнечные и почти без дождя. Осадки возможны только в воскресенье вечером, но это неточно. До середины следующей недели, по предварительным данным pogoda.by, также будет тепло, но без дождей не обойдется.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 17 июля, весь день будет солнечно и до +24 °С.

В субботу ожидается +12…+24 °С, ясно, без осадков.

В воскресенье, 19 июля, ожидается до +25 °С. Первая половина суток будет ясной и солнечной, потом местами могут пройти небольшие дожди.

В понедельник погода будет примерно такой же: +13…+24 °С, до полудня — ясно и солнечно, после — переменная облачность, возможны дожди.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без дождей не обойдется и в начале недели.
 
Новости дня
Новости общества
 
МАРТ намерен пересмотреть механизмы оплаты покупок в интернет-магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика