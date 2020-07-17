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Летом значительно возрос поток внутреннего туризма

17.07.2020 11:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Куда отправиться путешествовать этим летом - вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты. Например, Каменецкий район славится не только Дедом Морозом и Беловежской пущей. Удивить здесь могут теплым приемом, национальными традициями и кухней на высоте. Полет на кукурузнике тоже входит в меню.  А можно посетить и исторические места Гродненщины - граница с Евросоюзом и безвиз в сочетании с богатым культурным наследием создает хорошие условия для развития туризма. 

Как сохраняются традиции, и почему прошлое сегодня востребовано как никогда - в репортаже Ксении Лебедевой. Наталья продвигает в районе гастрономический туризм. Традиционные рецепты собирает у старожилов. А вместе с ними и песни наших предков. Чтобы целостно рассказывать иностранным гостям о культуре белорусов. Год назад ради этого с семьей переехали из Бреста сюда, в Каменецкий район. Продвигает и инициативу создания кооператива из агроусадьб. Говорит, так будет всем проще с привлечением гостей и заработкам. Участники тургруппы за один день смогут попробовать себя в роли пчеляра, затем им покажут, как готовится сыр, но перед этим придется подоить корову… Говорит, что у гостей из Польши и Германии, кто опробовал такую цепочку, оставались незабываемые впечатления.

Ирина Павловна несколько лет назад обратилась к старинной технике плетения поясов. Вспомнила, что когда-то тети, бабушки, прабабушки были знатными мастерицами в этом деле. Теперь передает свои знания в рамках мастер-классов.


Каменецкий район имеет туристическую направленность - более 70 агроусадьб


Больше всех в Брестской области, рядом граница с Польшей, и, конечно, Беловежская пуща. Посмотрим на все с высоты. Туристический потенциал района не ограничивается Беловежской пущей, вежей и агроусадьбами. Постоянно разрабатываются новые маршруты, как на земле, так и в воздухе. Регулярно проводятся экскурсии вот на таком красавце Ан-2. Чтобы каждый гость Брестчины с высоты птичьего полета прочувствовал красоту белорусской земли. Иван и Екатерина Заневские поженились полгода назад. Она работала в Новогрудке инженером по сертификации и стандартизации, он - ремесленник. Увлек своей идеей переехать в деревню и построить усадьбу.  Екатерина подхватила идею мужа - теперь здесь хозяйка.

 
Теги: Брест
 
 
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Куда отправиться путешествовать этим летом - вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты....
 
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