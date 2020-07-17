В Брестской области зарегистрировано более 12 тысяч человек с COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Брестской области на сегодняшний день выявлено более 12 тысяч человек с COVID-19. Об этом сообщает Zarya.by со ссылкой на председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса.



Фото: pixabay.com

Губернатор заявил, что пик заболеваемости в регионе прошел и назвал статистику по COVID-19.

— В больницах сейчас лежит около 700 пациентов. Мы их сосредоточили в двух больницах в Бресте, а также в Барановичах и Пинске. В районах сейчас в день выявляется по 1−3 заболевшему поэтому мы справляемся, — сообщил председатель Брестского облисполкома.