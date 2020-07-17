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Нераскрашенным уйти не получится. В Гомеле пройдет Color Fast

17.07.2020 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фестиваль красок под открытым небом ColorFest пройдет в Гомеле в эту субботу.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Под популярные треки все участники подбросят в небо краску самых разных цветов — нераскрашенным с фестиваля уйти никому не получится, обещают организаторы.

Начало марафона в 18.00 в парке «Фестивальный» у веревочного городка. Вход свободный.

 
Теги: Гомель
 
 
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Под популярные треки все участники подбросят в небо краску самых разных цветов - нераскрашенным с фестиваля уйти никому не получится.
 
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