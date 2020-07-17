Нераскрашенным уйти не получится. В Гомеле пройдет Color Fast

Источник материала: Tut.by

Фестиваль красок под открытым небом ColorFest пройдет в Гомеле в эту субботу.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Под популярные треки все участники подбросят в небо краску самых разных цветов — нераскрашенным с фестиваля уйти никому не получится, обещают организаторы.

Начало марафона в 18.00 в парке «Фестивальный» у веревочного городка. Вход свободный.