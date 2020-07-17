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Один из гипермаркетов ОМА в Гомеле сменил прописку - с Могилевской переехал в ТЦ «Карусель»
17.07.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле сменил адрес гипермаркет ОМА — с улицы Могилевской, где магазин находился много лет, он переедет на Советскую в ТЦ «Карусель». Точнее, уже переехал. Открытие — уже сегодня.
Открытие обновленного магазина сегодня в 12.00. По случаю новоселья обещают скидки, подарки и праздничный фейерверк.
ТЦ «Карусель»
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В Гомеле сменил адрес гипермаркет ОМА - с улицы Могилевской, где магазин находился много лет, он переедет на Советскую в ТЦ «Карусель». Точнее, уже переехал.
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