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Комфортная летняя погода ожидает белорусов в выходные

17.07.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По-летнему комфортно будет в Беларуси в выходные. Ночью температура воздуха составит от  плюс 8 до  плюс 16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23-29 выше нуля. Ожидается без осадков. Лишь в воскресенье по северо-востоку Могилевской и Витебской областей возможны кратковременные дожди. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. А вот в середине  снова похолодает.
 
 
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По-летнему комфортно будет в Беларуси в выходные. Ночью температура воздуха составит от  плюс 8 до  плюс 16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23-29 выше нуля....
 
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