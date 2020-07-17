Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комфортная летняя погода ожидает белорусов в выходные По-летнему комфортно будет в Беларуси в выходные. Ночью температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23-29 выше нуля....

По-летнему комфортно будет в Беларуси в выходные. Ночью температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23-29 выше нуля. Ожидается без осадков. Лишь в воскресенье по северо-востоку Могилевской и Витебской областей возможны кратковременные дожди. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. А вот в середине снова похолодает.