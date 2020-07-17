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Комфортная летняя погода ожидает белорусов в выходные
17.07.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо-летнему комфортно будет в Беларуси в выходные. Ночью температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23-29 выше нуля. Ожидается без осадков. Лишь в воскресенье по северо-востоку Могилевской и Витебской областей возможны кратковременные дожди. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. А вот в середине снова похолодает.
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По-летнему комфортно будет в Беларуси в выходные. Ночью температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 16 градусов. Днем же воздух прогреется до 23-29 выше нуля....
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