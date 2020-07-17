Ермошина рассказала про «демонизацию» своей личности и о том, когда уйдет с должности главы ЦИК

Источник материала: Tut.by

Лидия Ермошина рассказала, что желание уйти в отставку «как никогда является острым». И пояснила, когда это сделает.



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— Ко мне можно относиться по-разному, но у меня есть одно качество — обязательность. Если я пять лет назад, извините, четыре, дала согласие на работу в течение всего срока, то я обязана проработать, прежде всего и президентские выборы. Как бы тяжело мне ни было, — заявила глава ЦИК «Еврорадио» .

Ермошина отметила, что только безответственный человек бросает все при первых же трудностях.

— Поэтому я буду работать, пока не истечет мой срок, либо лицо, назначившее меня на эту работу не предложит мне уйти с нее.

Срок нахождения на должности истекает в декабре следующего года, но поскольку в это время будет проходить местная избирательная кампания, то, вероятно с должности главы ЦИК она уйдет раньше, пояснила Лидия Ермошина. Вопрос с преемником пока не обсуждается, добавила она.

Лидия Ермошина также заявила, что долгие идет «демонизация ее личности, которая не соответствует действительности».

— Центральная комиссия и Лидия Ермошина вообще ничего не считает. Мы сводим результат, который считают в участковых комиссиях. В участковых комиссиях работают честные люди, которые, в основном, учат детей этих самых избирателей. Поэтому ну…

Попасть вновь в списки невъездных, сказала Ермошина, она не боится.

— Во-первых, я в Париже уже была. Во-вторых, праздник, который всегда со мной, он и так со мной. Потому что для меня мир это, прежде всего, большая хорошая литература. Это мой мир, в котором я большей частью живу, не считая рабочих каких-то моментов. Я всегда говорю, что главное — это свобода духа, а не свобода передвижения или чего-то другого.

Она призналась, что после смерти сына не ездит в страны где не говорят по-русски.

Говорить о том, кто по ее ощущениям победит на выборах, Лидия Ермошина отказалась. Но добавила, что 9 августа результаты будут озвучиваться в режиме онлайн на интернет ресурсах Белтелерадиокомпании и других. Сейчас продумывают, как это будет осуществляться.