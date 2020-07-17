Все о погоде в Витебске в фестивальные выходные

Источник материала: Tut.by

Организаторы «Славянского базара» шутят, что в этом году им удалось договориться с погодой и на фестивале не будет традиционного дождя. Но у синоптиков свой расклад: в последний день праздника осадки все же прогнозируются.



Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

В субботу, 18 июля, будет до +24 °C. Без осадков, солнечно.

В воскресенье, 19 июля, в последний день фестиваля, тоже будет жарко, но в прогнозе — небольшой дождь.

Хороших выходных, друзья!

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