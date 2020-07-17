|
Все о погоде в Витебске в фестивальные выходные
17.07.2020 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организаторы «Славянского базара» шутят, что в этом году им удалось договориться с погодой и на фестивале не будет традиционного дождя. Но у
В субботу, 18 июля, будет до +24 °C. Без осадков, солнечно.
В воскресенье, 19 июля, в последний день фестиваля, тоже будет жарко, но в прогнозе — небольшой дождь.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы «Славянского базара» шутят, что в этом году им удалось договориться с погодой - и на фестивале не будет традиционного дождя. Но у синоптиков свой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)