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Где запрещено купаться в Могилевской области. Полный список мест

17.07.2020 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпидемиологи обновили список мест, где в Могилевской области запрещено купаться. Например, ограничения сняли с Печерского водохранилища в Могилеве и городского пляжа в Чаусах. А на пляже на реке Днепр в деревне Полыковичи под Могилевом и на реке Ольса у городской бани в Кличеве купаться запретили.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Где запрещено купаться в Могилевской области

Могилев и Могилевский район:

  • пляжи на реке Днепр — в Могилеве и в агрогородке Полыковичи;
  • Гребеневское водохранилище (Святое озере);
  • Вильчицкое водохранилище.

Кличев:

  • участок акватории реки Ольса на улице Кривоноса в районе городской бани.

Славгород:

  • городское озеро на улице Молодежной.

Шклов:

  • городской пляж на правом берегу Днепра.

Запрет на купание в определенном водоеме означает, что в воду вообще лучше не заходить — ни детям, ни взрослым. Если игнорировать запрет, зайти в воду «просто помочить ножки» и оставить потом ее на коже высыхать, можно получить кожные высыпания. А если вода попадет в организм через слизистые ткани — кишечные расстройства, аллергические реакции, паразитов или еще что похуже.

Ограничение купания означает, что купаться можно только взрослым. И все равно им следует быть аккуратными, чтобы случайно не проглотить воду из водоема. Детям в местах ограничения купания в воду заходить не стоит.

Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено. И так как это не официальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не берут.

 
Теги: Могилев
 
 
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На неделе эпидемиологи проверили воду - и ввели ограничения на некоторых водоемах.
 
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