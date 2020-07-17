ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте пропал противник аккумуляторного завода. Правозащитник обратился в ООН

17.07.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестский правозащитник Роман Кисляк обратился в ООН по поводу насильственного исчезновения противника строительства аккумуляторного завода Виталия Казака, местонахождение которого до сих пор неизвестно.


Виталий Казак. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как сообщил Кисляк БелаПАН, 17 июля он направил соответствующий документ в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям.

По словам Кисляка, сотрудники милиции задержали Казака 14 июля около 20.00 в Бресте на проспекте Машерова. Примерно в 22.00 Казак позвонил супруге, сообщил о своем задержании и сказал, что его скоро должны отпустить. В ночь на 15 июля Казак позвонил одному из активистов общественной кампании против аккумуляторного завода и сообщил, что его везут в Кобрин.

15 июля супруга Казака звонила в Кобринский РОВД, в изолятор временного содержания райотдела милиции, Ленинский, Московский РОВД Бреста, изолятор временного содержания Ленинского райотдела милиции. Женщине ответили, что ее супруга у них нет. В тот же день она написала заявление в Московский РОВД о пропаже супруга.

«Я уверен, что сотрудники милиции знают, где находится Виталий Казак, но скрывают это от его родственников. На 13.00 17 июля местонахождение активиста неизвестно», — заявил правозащитник.

Он пояснил, что насильственным исчезновением считается задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона.

Виталий Казак — участник общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Его неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности за участие в акциях против завода. В частности, в мае этого года его судили дважды. Штрафы составили 110 базовых величин (2970 рублей).

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я уверен, что сотрудники милиции знают, где находится Виталий Казак, но скрывают это от его родственников. На 13.00 17 июля местонахождение активиста неизвестно», -...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Власти пытаются остановить наше вещание». Руководство «Радыё Свабода» сделало заявление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика