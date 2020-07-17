В Бресте пропал противник аккумуляторного завода. Правозащитник обратился в ООН

Источник материала: Tut.by

Брестский правозащитник Роман Кисляк обратился в ООН по поводу насильственного исчезновения противника строительства аккумуляторного завода Виталия Казака, местонахождение которого до сих пор неизвестно.



Виталий Казак. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как сообщил Кисляк БелаПАН, 17 июля он направил соответствующий документ в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям.

По словам Кисляка, сотрудники милиции задержали Казака 14 июля около 20.00 в Бресте на проспекте Машерова. Примерно в 22.00 Казак позвонил супруге, сообщил о своем задержании и сказал, что его скоро должны отпустить. В ночь на 15 июля Казак позвонил одному из активистов общественной кампании против аккумуляторного завода и сообщил, что его везут в Кобрин.

15 июля супруга Казака звонила в Кобринский РОВД, в изолятор временного содержания райотдела милиции, Ленинский, Московский РОВД Бреста, изолятор временного содержания Ленинского райотдела милиции. Женщине ответили, что ее супруга у них нет. В тот же день она написала заявление в Московский РОВД о пропаже супруга.

«Я уверен, что сотрудники милиции знают, где находится Виталий Казак, но скрывают это от его родственников. На 13.00 17 июля местонахождение активиста неизвестно», — заявил правозащитник.

Он пояснил, что насильственным исчезновением считается задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства при последующем отказе признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона.

Виталий Казак — участник общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Его неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности за участие в акциях против завода. В частности, в мае этого года его судили дважды. Штрафы составили 110 базовых величин (2970 рублей).