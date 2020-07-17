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«Одно из значимых нововведений коснется, возможно, подводной охоты». Что еще изменится для рыбаков? (+видео)

17.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Одно из значимых нововведений коснется, возможно, подводной охоты». Что еще изменится для рыбаков? (+видео)

Подсекай! Белорусские охотники и рыболовы всегда с большим нетерпением ожидают начала сезона. Такой вид отдыха – это настоящий азарт и постоянная непредсказуемость, начиная от прогноза погоды и заканчивая неожиданными встречами в глуши! Для многих это не просто хобби, а смысл жизни. Выбирая живописное место для ловли и раскладывая удочки, некоторые рыбаки забывают о важных правилах.

Дмитрий Сыроквашка, главный специалист РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

— Чтобы не навредить природе и не попасться на штраф, рыболовы должны строго соблюдать действующие правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. В первую очередь, необходимо помнить об установленных правилами запретах на лов рыбы. Также не следует забывать про норму вылова – на сегодняшний день она составляет 5 кг на одного рыболова в сутки.

Любители скрыться с удочкой от городской суеты должны учитывать не только законы природы, но и рыболовное законодательство Беларуси. С новыми рекомендациями и изменениями жизнь рыбака-любителя станет проще, а у профессионалов появится больше возможностей.

Дмитрий Сыроквашка:

— Принято решение разделить правила на два нормативных акта: отдельно для ведения любительского рыболовства и отдельно правила ведения рыболовного хозяйства. Одно из значимых нововведений в правилах коснётся, возможно, подводной охоты. Также в настоящее время активно обсуждается возможность применения при любительском рыболовстве традиционных орудий рыболовства, такие как бучи, топтухи, саки.

Пообщаться с друзьями, поделиться новостями у костра, пройти пару километров по чистому лесу – вот романтика охотника. Ведь как говорят профессионалы, тут важен процесс, а не результат. Но главное, не забывать о мерах предосторожности. И это касается не только новичков.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

— У нас приближается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь, поэтому, как правило, техника безопасности для этих видов охот – это стрельба по неясно видимой цели запрещена, на шум, шорох. чтобы не было несчастных случаев на охоте. У нас существует такое правило, у всех охотников, что с разряженным оружием всегда нужно обращаться как с заряженным. Лучше разрядиться, чтобы не было падений, каких-то случайных выстрелов и всего прочего.

Белорусское общество охотников и рыболовов занимается охраной и воспроизводством различных видов животных и рыб. На своих угодьях они увеличивают популяцию копытных, хищников и птиц. А реки и озера, с помощью ежегодной акции «Чистый водоём», сохраняются для потомков в первозданном виде. Такие мероприятия должны становиться образом жизни белорусов.

Сергей Цебрук:

— Уже с августа мы планируем активизироваться. Будут проходить соревнования по стрелково-охотничьему многоборью, будут проходить выставки охотничьих собак, выводки, испытания, состязания. Если ситуация сложится положительно, то, соответственно, продолжим работу и с иностранными охотниками, продолжим работу на выставках иностранных – будем привлекать туристов в нашу страну.

От активного хобби человек получает бурю положительных эмоций! А когда речь идёт об общении с природой, то ещё и здоровье можно поправить. Не просто так ведь нашу страну ласково называют Синеокой и без преувеличения считают «лёгкими Европы». Организация такого туризма – дело нелёгкое.

Юрий Шумский, председатель РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

— Жизнь не стоит на месте, съезды проходят раз в пять лет, за пятилетний период меняется многое в стране, меняется жизнь, меняется нормативная база. Идёт обсуждение новой редакции устава, в 2021 году очередной съезд планируется в октябре, где на съезде будут приниматься изменения в устав. Охотники, активно участвующие в деятельности нашего общества, ждем от вас предложений.

Источник: СТВ

 
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Подсекай! Белорусские охотники и рыболовы всегда с большим нетерпением ожидают начала сезона. Такой вид отдыха – это настоящий азарт и
 
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