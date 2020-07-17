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Где не стоит купаться в эти выходные
17.07.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Санитарно-эпидемиологическая служба
Купание детей ограничено в 11 зонах рекреации
Брестская область:
Гомельская область:
Купание для взрослых и детей ограничено в 9 зонах рекреации
Витебская область:
Гомельская область:
Могилевская область:
Купание под запретом на 13 зонах рекреации
Брестская область:
Гомельская область:
Гродненская область:
Минская область:
Могилевская область:
Минск:
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Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 360 зон рекреации. В некоторых из них...
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