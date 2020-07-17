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Где не стоит купаться в эти выходные

17.07.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 360 зон рекреации. В некоторых из них показатели безопасности воды не соответствуют нормам.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Купание детей ограничено в 11 зонах рекреации

Брестская область:

  • пляж на реке Лесная в Каменце;
  • место купания на реке Горынь в поселке Речица в Столинском районе;
  • центральный пляж озера Луковское в Малоритском районе.

Гомельская область:

  • пляж «Каскад-2» по улице  Бровки (со стороны ул. Свиридова) Центрального района Гомеля;
  • пляж «Западный» Советского района Гомеля.

Минск:

  • пляж № 1 водохранилища «Цнянское»;
  • пляжи №№ 3, 4 водохранилища «Криница»;
  • пляжи №№ 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды».

Купание для взрослых и детей ограничено в 9 зонах рекреации

Витебская область:

  • пляж реки Днепр по улице Короткевича в Орше;
  • пляж реки Днепр по улице Семенова в Орше.

Гомельская область:

  • пляж «Озерный» Железнодорожного района Гомеля;
  • пляж «Каскад-1» по улице Бровки (со стороны улицы Каменщикова) Центрального района Гомеля;
  • пляж на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником» Жлобинского района;
  • городской пляж № 1 по улице Набережная в Добруше;
  • городской пляж № 2 по улице Кооперативная в Добруше.

Могилевская область:

  • пляж на реке Днепр агрогородка Полыковичи Могилевского района;
  • зона отдыха на реке Ольса у городской бани в Кличеве.

Купание под запретом на 13 зонах рекреации

Брестская область:

  • пляж на реке Копанец в заливе «Ольховка» в Столине;
  • место купания на озере деревни Нечатово в Столинском районе;
  • место купания на карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка в Столинском районе.

Гомельская область:

  • городской пруд ГП «Калинковичское ПМС» в Калинковичах.

Гродненская область:

  • пруд в Щучине Щучинского РУП ЖКХ.

Минская область:

  • Дубровское водохранилище ГП «Жилищник Минщины» Минского района.

Могилевская область:

  • городской пляж на реке Днепр в Могилеве;
  • пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;
  • пляж озера деревни Вильчицы Могилевского района;
  • пляж на городском озере по улице Молодежная в Славгороде;
  • городской пляж на правобережье реки Днепр в Шклове.

Минск:

  • пляж № 8 водохранилища «Заславское»;
  • пляж № 5 водохранилища «Дрозды».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 360 зон рекреации. В некоторых из них...
 
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