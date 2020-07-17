Компетенции белорусов в IT - одни из самых высоких в мире. А вот бизнесу еще нужно подучиться

Источник материала: Tut.by

Образовательная платформа Coursera составила глобальный индекс навыков. В его основу легли данные о 65 миллионах человек, которые используют платформу для самообразования. В области технологий и data science белорусы занимают одни из самых высоких строчек, а вот в бизнес-сфере им есть еще чему поучиться.



Фото: Reuters

Платформа Coursera, на которой можно найти и пройти множество образовательных курсов, собрала и оценила компетенции 65 миллионов человек. Финальный отчет учитывает навыки пользователей из 60 стран и 10 отраслей.

В области технологий белорусы заняли второе место — сразу после россиян. Согласно индексу, квалификация белорусов в этой сфере выше, чем у жителей Швейцарии, Украины, Финляндии, Нидерландов, Франции, Германии, Швеции и других.

Сюда входят навыки работы с компьютерными сетями и базами данных, взаимодействие человека и компьютера, разработка системного ПО, защиту информационных систем и программирование.

В области data science (наука о данных) Беларусь оказалась на 8-м месте и вошла в группу передовых — вместе с Россией, Швейцарией, Бельгией, Австрией, Финляндией, Францией и Германией. Навыки белорусов в этой сфере выше, чем у жителей Нидерландов, Норвегии, Испании, Чехии, Сингапура, Израиля и всех остальных.

Компетенции в области науки о данных (data science) включают управление данными, визуализацию данных, машинное обучение, математику, статистическое программирование и статистику.

Компетенции белорусов в сфере бизнеса оценены как формирующиеся. В этом направлении Беларусь оказалась на 32-м месте из 60 — после оценки навыков бухгалтерского учета, владения искусством коммуникаций, финансов, менеджмента, маркетинга и продаж.

На первых местах в этой сфере оказались пользователи платформы из Швейцарии, Австрии и Дании.