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«Разлетелись за три дня». Тесты на COVID-19 в Гомеле, которые мог сдать любой желающий, пока закончились

17.07.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY жалуются, что в Гомеле обещанные экспресс-тесты на COVID-19 не делают. «Позвонили в поликлинику, говорят тестов нет и неизвестно когда будут», — рассказывают люди. Мы узнали, в чем дело.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— К нам поступило около тысячи тестов, но такой ажиотаж — и они разлетелись буквально за три дня. Сейчас тестов нет. Возможно, появятся на следующей неделе, звоните, — сказали в поликлинике.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что с 13 июля в Гомеле все желающие независимо от места жительства могут выполнить экспресс-тестирование на COVID-19 (забор крови из вены). Сделать это можно было в центральной городской поликлинике, расположенной по улице Юбилейной, 7а. Ориентировочная стоимость исследования — 18 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Читатели TUT.BY жалуются, что в Гомеле обещанные экспресс-тесты на COVID-19 не делают. «Позвонили в поликлинику, говорят тестов нет и неизвестно когда будут» -...
 
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