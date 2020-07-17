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«Разлетелись за три дня». Тесты на COVID-19 в Гомеле, которые мог сдать любой желающий, пока закончились
17.07.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели TUT.BY жалуются, что в Гомеле обещанные экспресс-тесты на COVID-19 не делают. «Позвонили в поликлинику, говорят тестов нет и неизвестно когда будут», — рассказывают люди. Мы узнали, в чем дело.
— К нам поступило около тысячи тестов, но такой ажиотаж — и они разлетелись буквально за три дня. Сейчас тестов нет. Возможно, появятся на следующей неделе, звоните, — сказали в поликлинике.
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«Разлетелись за три дня». Тесты на COVID-19 в Гомеле, которые мог сдать любой желающий, пока закончились
Читатели TUT.BY жалуются, что в Гомеле обещанные экспресс-тесты на COVID-19 не делают. «Позвонили в поликлинику, говорят тестов нет и неизвестно когда будут» -...
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