«Разлетелись за три дня». Тесты на COVID-19 в Гомеле, которые мог сдать любой желающий, пока закончились

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY жалуются, что в Гомеле обещанные экспресс-тесты на COVID-19 не делают. «Позвонили в поликлинику, говорят тестов нет и неизвестно когда будут», — рассказывают люди. Мы узнали, в чем дело.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— К нам поступило около тысячи тестов, но такой ажиотаж — и они разлетелись буквально за три дня. Сейчас тестов нет. Возможно, появятся на следующей неделе, звоните, — сказали в поликлинике.

Напомним , на прошлой неделе стало известно, что с 13 июля в Гомеле все желающие независимо от места жительства могут выполнить экспресс-тестирование на COVID-19 (забор крови из вены). Сделать это можно было в центральной городской поликлинике, расположенной по улице Юбилейной, 7а. Ориентировочная стоимость исследования — 18 рублей.