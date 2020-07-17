Руководителю кружка по робототехнике, который курил марихуану вместе с детьми, изменили приговор

Источник материала: Tut.by

Судебная коллегия Гродненского областного суда 14 июля рассмотрела апелляцию гродненского руководителя частного кружка робототехники, который курил с детьми марихуану и изменила решение суда Ленинского района Гродно, сообщается на сайте Верховного суда.



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Напомним, руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены , что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.

Всего в деле было трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.

Руководитель кружка рассказывал , что с детьми марихуану не курил, а предлагал ученикам лишь полынь и шалфей, но все обставлял так, чтобы это выглядело, как что-то незаконное: закрывал на ключ дверь, говорил шепотом. В общем, якобы «создавал некую иллюзию».

В своем последнем слове обвиняемый настаивал на своей невиновности, а также попросил учесть суд, что у него трое маленьких детей.

4 мая этого года суд Ленинского района приговорил мужчину к 8 годам колонии усиленного режима. Кроме этого, он был обязан выплатить штраф в 6750 белорусских рублей и компенсировать судебные издержки в 1067 рублей.

Судебная коллегия Гродненского областного суда в апелляционном порядке приговор в отношении гродненца изменила.

Окончательно руководителю кружка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба и апелляционный протест — без удовлетворения. Также мужчина попал под амнистию в

«связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Он частично освобожден от наказания в виде лишения свободы на один год.