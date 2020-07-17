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Руководителю кружка по робототехнике, который курил марихуану вместе с детьми, изменили приговор
17.07.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судебная коллегия Гродненского областного суда 14 июля рассмотрела апелляцию гродненского руководителя частного кружка робототехники, который курил с детьми марихуану и изменила решение суда Ленинского района Гродно,
Напомним, руководителя частного кружка робототехники
Всего в деле было трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.
Руководитель кружка
В своем последнем слове обвиняемый настаивал на своей невиновности, а также попросил учесть суд, что у него трое маленьких детей.
4 мая этого года суд Ленинского района приговорил мужчину к 8 годам колонии усиленного режима. Кроме этого, он был обязан выплатить штраф в 6750 белорусских рублей и компенсировать судебные издержки в 1067 рублей.
Судебная коллегия Гродненского областного суда в апелляционном порядке приговор в отношении гродненца изменила.
Окончательно руководителю кружка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба и апелляционный протест — без удовлетворения. Также мужчина попал под амнистию в
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Судебная коллегия Гродненского областного суда 14 июля рассмотрела апелляцию гродненского руководителя частного кружка робототехники, который курил с детьми...
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