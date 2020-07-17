ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В вейкпарках Минской области сезон водного экстрима

17.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Погода способствует и активному отдыху. Сезон водного экстрима в самом разгаре. Например, в Логойском вейкпарке можно попробовать стать на вейкборд. Опытные инструкторы делятся навыками катания. А научиться ловить волну  сюда приезжают сотни экстремалов. 

На вейкбазе побывал Илья Цветков.

Скейты на волнах, вейкборды и водные лыжи - атмосфера настоящего тихоокеанского побережья… но в Логойске. Здесь на вейкбазе в самом разгаре сезон акваактивностей.

Поймать волну и ощутить новые эмоции в одном из крупнейших вейкпарков Беларуси Игнат Седанов приезжает каждый год. В прошлом  профессиональный сноубордист теперь оттачивает мастерство выполнения трюков на водной глади.

Игнат Седанов, вейкбордист: "Мне как сноубордисту, конечно, было несложно тренироваться. Но все трюки  ставились через большое количество падений. В итоге пришел к тому, что все надо делать максимально плавно и чувствовать воду и доску".

Научиться стоять на доске могут все, даже самые маленькие экстремалы. В вейкпарке обучают детей с пяти лет. Перед спуском на воду опытные тренеры проводят подробный инструктаж - учат держать баланс, разворачивать борд на ходу и поднимать его в воздух.

Валерия Марс, администратор вейкпарка: "Мы ставим на доску всех. Единственное, конечно, что мы смотрим на общую подготовку. Если мы видим, что вы готовы, то сразу отправляем вас на фигуры. Наши специалисты все объяснят и покажут. Буквально один день  - и вы уже начинающий райдер".

На вейкпляж можно приезжать со своим инвентарем, а можно взять все необходимое в аренду - сам борд либо лыжи, а также гидрокостюм и  защитную экипировку. На двух водоемах оборудовано несколько канатных дорог, поэтому кататься можно целый день без очередей.

Вейкбаза работает почти круглые сутки. Стандартный график -  с 9 утра до 11 часов вечера, но после этого включается специальная подсветка, благодаря которой продолжать водные заезды можно и ночью. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода способствует и активному отдыху. Сезон водного экстрима в самом разгаре. Например, в Логойском вейкпарке можно попробовать стать на вейкборд. Опытные...
 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные в Минской области будет до 29 градусов тепла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика