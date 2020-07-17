Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В вейкпарках Минской области сезон водного экстрима Погода способствует и активному отдыху. Сезон водного экстрима в самом разгаре. Например, в Логойском вейкпарке можно попробовать стать на вейкборд. Опытные...

Погода способствует и активному отдыху. Сезон водного экстрима в самом разгаре. Например, в Логойском вейкпарке можно попробовать стать на вейкборд. Опытные инструкторы делятся навыками катания. А научиться ловить волну сюда приезжают сотни экстремалов.На вейкбазе побывалСкейты на волнах, вейкборды и водные лыжи - атмосфера настоящего тихоокеанского побережья… но в Логойске. Здесь на вейкбазе в самом разгаре сезон акваактивностей.Поймать волну и ощутить новые эмоции в одном из крупнейших вейкпарков Беларуси Игнат Седанов приезжает каждый год. В прошлом профессиональный сноубордист теперь оттачивает мастерство выполнения трюков на водной глади.Научиться стоять на доске могут все, даже самые маленькие экстремалы. В вейкпарке обучают детей с пяти лет. Перед спуском на воду опытные тренеры проводят подробный инструктаж - учат держать баланс, разворачивать борд на ходу и поднимать его в воздух.На вейкпляж можно приезжать со своим инвентарем, а можно взять все необходимое в аренду - сам борд либо лыжи, а также гидрокостюм и защитную экипировку. На двух водоемах оборудовано несколько канатных дорог, поэтому кататься можно целый день без очередей.Вейкбаза работает почти круглые сутки. Стандартный график - с 9 утра до 11 часов вечера, но после этого включается специальная подсветка, благодаря которой продолжать водные заезды можно и ночью.