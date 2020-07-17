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В вейкпарках Минской области сезон водного экстрима
17.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогода способствует и активному отдыху. Сезон водного экстрима в самом разгаре. Например, в Логойском вейкпарке можно попробовать стать на вейкборд. Опытные инструкторы делятся навыками катания. А научиться ловить волну сюда приезжают сотни экстремалов.
На вейкбазе побывал Илья Цветков.
Скейты на волнах, вейкборды и водные лыжи - атмосфера настоящего тихоокеанского побережья… но в Логойске. Здесь на вейкбазе в самом разгаре сезон акваактивностей.
Поймать волну и ощутить новые эмоции в одном из крупнейших вейкпарков Беларуси Игнат Седанов приезжает каждый год. В прошлом профессиональный сноубордист теперь оттачивает мастерство выполнения трюков на водной глади.
Игнат Седанов, вейкбордист: "Мне как сноубордисту, конечно, было несложно тренироваться. Но все трюки ставились через большое количество падений. В итоге пришел к тому, что все надо делать максимально плавно и чувствовать воду и доску".
Научиться стоять на доске могут все, даже самые маленькие экстремалы. В вейкпарке обучают детей с пяти лет. Перед спуском на воду опытные тренеры проводят подробный инструктаж - учат держать баланс, разворачивать борд на ходу и поднимать его в воздух.
Валерия Марс, администратор вейкпарка: "Мы ставим на доску всех. Единственное, конечно, что мы смотрим на общую подготовку. Если мы видим, что вы готовы, то сразу отправляем вас на фигуры. Наши специалисты все объяснят и покажут. Буквально один день - и вы уже начинающий райдер".
На вейкпляж можно приезжать со своим инвентарем, а можно взять все необходимое в аренду - сам борд либо лыжи, а также гидрокостюм и защитную экипировку. На двух водоемах оборудовано несколько канатных дорог, поэтому кататься можно целый день без очередей.
Вейкбаза работает почти круглые сутки. Стандартный график - с 9 утра до 11 часов вечера, но после этого включается специальная подсветка, благодаря которой продолжать водные заезды можно и ночью.
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Погода способствует и активному отдыху. Сезон водного экстрима в самом разгаре. Например, в Логойском вейкпарке можно попробовать стать на вейкборд. Опытные...
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