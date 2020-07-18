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Районный центр занятости окажет финансовую помощь безработным жителям Пинского района, желающим открыть свой бизнес

18.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Районный центр занятости окажет финансовую помощь безработным жителям Пинского района, желающим открыть свой бизнес

Вниманию безработных жителей Пинского района,
желающих стать предпринимателями!

В случае невозможности трудоустройства управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома поможет вам открыть свое дело путем выделения безвозмездной финансовой помощи.

Обращаться в отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18, телефоны: 31-60-45, 32-22-87.

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