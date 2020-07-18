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В Пинске отремонтировали ещё один мост
18.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пешеходный мост у спорткомплекса в Пинске закрыли на ремонт, пишет
Раньше деревянные доски обновляли по мере износа. Сейчас строители полностью обновили покрытие. В ближайшее время заменят и перила.
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Пешеходный мост у спорткомплекса в Пинске закрыли на ремонт.
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