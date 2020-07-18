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Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено

18.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 10 по 17 июля обследовали 360 зон рекреации и обновили информацию, на каких пляжах отдыхать не рекомендуется. Их список приведен на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено

Из 360 проверенных зон на 58 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 44 рекомендации для устранения недостатков, направлено 36 писем в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 834 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 41 проба по санитарно-химическим показателям, 41 проба — по микробиологическим.

Таким образом, на 17 июля местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, внесены предложения по ограничительным мерам.

Купание детей ограничено в 11 зонах рекреации:

— в Брестской области — пляж на реке Лесная в Каменце, место купания на реке Горынь в поселке Речица, центральный пляж озера Луковское в Малоритском районе;

— в Гомельской области — пляж «Каскад-2» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Свиридова) и пляж «Западный» в Гомеле;

— в Минске — пляж №1 Цнянского водохранилища, пляжи №3, 4 водохранилища Криница, пляжи №6, 7, 8 водохранилища Дрозды.

Купание детей и взрослых ограничено в девяти зонах рекреации:

— в Витебской области — два пляжа на реке Днепр в Орше, по ул. В.Короткевича и по ул. Г.Семенова;

— в Гомельской области — пляжи «Озерный» и «Каскад-1» по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) в Гомеле, пляж на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» Жлобинского района, городские пляжи №1 и 2 в Добруше;

— в Могилевской области — пляж на реке Днепр в агрогородке Полыковичи, зона отдыха на реке Ольса у городской бани в Кличеве.

Запрещено купание в 13 зонах рекреации:

— в Брестской области — пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столине, место купания на озере в деревне Нечатово и на карьере у дачных участков возле агрогородка Глинка Столинского района;

— в Гомельской области — городской пруд в Калинковичах;

— в Гродненской области — пруд в Щучине;

— в Минской области — Дубровское водохранилище Минского района;

— в Могилевской области — городской пляж на реке Днепр и пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве, пляж озера в деревне Вильчицы Могилевского района, пляж на городском озере по ул. Молодежная в Славгороде, городской пляж на правобережье Днепра в Шклове;

— в Минске — пляж №8 Заславского водохранилища и пляж №5 водохранилища «Дрозды».

Источник: БелТА

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 10 по 17 июля обследовали 360 зон рекреации и обновили информацию, на каких пляжах отдыхать не
 
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