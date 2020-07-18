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В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима — Белгидромет

18.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима — Белгидромет
В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец.

«В связи с повышением температуры воздуха мы отмечаем в Беларуси увеличение климатического лета (за последние 30 лет — в среднем на 5-7 дней) и сокращение зимы. Например, на рубеже 2019-2020 годов климатическая зима вообще не наступила. Сезонность климата у нас, конечно же, сохранится, так как она обусловлена астрономическими факторами, но поры года претерпят изменения», — сказала Наталья Клевец.

Она отметила, что в мире в связи с изменением климата будет увеличиваться число опасных метеорологических явлений.

«На территории Беларуси за последние 30 лет не отмечается однозначного роста их количества. Но у отдельных видов опасных явлений может увеличиваться повторяемость. Например, опасная жара (температура воздуха выше 35 градусов) отмечается все чаще. Если раньше мы фиксировали такое только по югу Беларуси (в Брестской и Гомельской областях), то сейчас температуры выше плюс 35 могут отмечаться по всей территории страны», — обратила внимание представитель Белгидромета.

По информации БелТА

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