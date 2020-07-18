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Александр Субботин посетил несколько сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Гродненского района
18.07.2020 11:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTХод уборочной кампании, перспективы развития производства и встречи с трудовыми коллективами. Заместитель премьер-министра Александр Субботин накануне посетил несколько сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Гродненского района. В СПК "Свислочь" поводом для встречи стало приятное событие: вице-премьер передал коллективу хозяйства Благодарность Президента.
Один из лидеров аграрной отрасли Беларуси был поощрен за значительный вклад в развитие сельского хозяйства и достижения высоких производственных показателей. В частности, в прошлом году здесь достигли рекордных надоев - около 11 тонн молока от одной коровы за год. Александр Субботин также побывал в производственном кооперативе имени Кремко и на агрокомбинате "Скидельский", где также прошли встречи с трудовыми коллективами.
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Александр Субботин посетил несколько сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Гродненского района
Ход уборочной кампании, перспективы развития производства и встречи с трудовыми коллективами. Заместитель премьер-министра Александр Субботин накануне посетил...
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