Не жарко, немного дождей, солнца и ветра. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

В Гродно на неделе будет не очень жарко — скорее даже прохладно (кроме понедельника), преимущественно солнечно, но во вторник и среду может быть дождливо и ветрено, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность. Днем возможен дождь и гроза, вечером — ясно. Воздух днем прогреется до +27 °С.

Во вторник также переменная облачность. Утром возможен дождь и гроза, днем — дожди и сильный ветер и без осадков. Температура воздуха — +19…21 °С.

В среду — переменная облачность, днем и вечером — дожди и сильный ветер. Днем до +20 °С.

В четверг облачно с прояснениями и без дождей. Днем будет до +18°С.

В пятницу переменная облачность и без осадков. Днем до +21 °С.

Хорошей недели!

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