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Не жарко, немного дождей, солнца и ветра. Погода в Гродно на неделе
20.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на неделе будет не очень жарко — скорее даже прохладно (кроме понедельника), преимущественно солнечно, но во вторник и среду может быть дождливо и ветрено,
В понедельник — переменная облачность. Днем возможен дождь и гроза, вечером — ясно. Воздух днем прогреется до +27 °С.
Во вторник также переменная облачность. Утром возможен дождь и гроза, днем — дожди и сильный ветер и без осадков. Температура воздуха — +19…21 °С.
В среду — переменная облачность, днем и вечером — дожди и сильный ветер. Днем до +20 °С.
В четверг облачно с прояснениями и без дождей. Днем будет до +18°С.
В пятницу переменная облачность и без осадков. Днем до +21 °С.
Хорошей недели!
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В Гродно на неделе будет не очень жарко - скорее даже прохладно (кроме понедельника), преимущественно солнечно, но во вторник и среду может быть дождливо и ветрено.
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