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В Речице вынесли приговор мужчине, который напал на таксиста

20.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице вынесли приговор 47-летнему гражданину России, который зимой этого года напал на таксиста. Оказалось, это не единственное преступление, которое совершил мужчина. Подробности сообщили в Верховном суде.


Инцидент произошел ночью 5 февраля. К таксисту на улице Снежкова в Речице подошел мужчина и попросил довезти его до одной из деревень района. Предупредил, что рассчитаться ему нечем, но по приезде возьмет деньги у матери и заплатит. В пути пассажир попросил изменить маршрут и ехать в соседнюю деревню, там вышел у одного из домов, вскоре вернулся — и снова скомандовал ехать к матери. В итоге таксист провез пассажира через всю деревню, просьбы об остановке не последовало, а когда водитель выехал на пустырь, то почувствовал что-то на своей шее. Мужчина среагировал молниеносно: отбился от пассажира, выключил зажигание, выхватил ключи и выбежал из салона. Незнакомец требовал отдать ключи, но таксист уже звонил в милицию. Нападавший скрылся. Рано утром его задержали на одной из трасс Речицкого района.

Этот разбой — не единственное преступление на счету у мужчины. Следователям удалось установить его причастность к нескольким кражам, кроме того, обвиняемый был депортирован из Беларуси, но незаконно вернулся в страну.

Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 2700 рублей.

 
 
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В Речице вынесли приговор 47-летнему гражданину России, который зимой этого года пытался задушить таксиста. И, как оказалось, это еще не все «подвиги» мужчины....
 
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