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В Речице вынесли приговор мужчине, который напал на таксиста
20.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речице вынесли приговор 47-летнему гражданину России, который зимой этого года напал на таксиста. Оказалось, это не единственное преступление, которое совершил мужчина. Подробности
Инцидент
Этот разбой — не единственное преступление на счету у мужчины. Следователям удалось установить его причастность к нескольким кражам, кроме того, обвиняемый был депортирован из Беларуси, но незаконно вернулся в страну.
Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 2700 рублей.
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В Речице вынесли приговор 47-летнему гражданину России, который зимой этого года пытался задушить таксиста. И, как оказалось, это еще не все «подвиги» мужчины....
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