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В Минске начался суд над фигурантами масштабной сети нелегальных денежных переводов

20.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд Советского района сегодня начал рассматривать дело фигурантов масштабной сети нелегальных денежных переводов. Алгоритм системы этого подпольного банкинга под названием "хавала" уже давно и активно работает в некоторых странах Азии. По данным ГУБОП, в Минске и Минской области организованная группа занималась международными денежными переводами и перевозкой денег, а также зачетом взаимных требований и обязательств. Желающий передать средства называл сумму и страну, в которую следовало перевести наличку, а представитель так называемого офиса согласовывал с организатором группы нюансы и вознаграждение за посредничество.

В прошлом году по этой схеме в Минске были осуждены два участника. Суд над последним начался сегодня - не так давно подсудимого экстрадировали из России. Фигуранту вменяют незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без специального разрешения.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района сегодня начал рассматривать дело фигурантов масштабной сети нелегальных денежных переводов. Алгоритм системы этого подпольного банкинга...
 
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