Должен ли Лукашенко уйти в отпуск? Как проходит агитация на выборах-2020

Источник материала: Tut.by

В Беларуси началась агитация за кандидатов в президенты. Политики с утра выступают на радио и проводят пикеты даже из пруда . Тем временем кандидат Александр Лукашенко традиционно Витебске в 1994-м">не ушел в отпуск на время избирательной кампании, он Бресте пообещал провести местный референдум по аккумуляторному заводу">ездит по стране как действующий президент, а его доверенные лица встречаются с коллективами госпредприятий . В этом году существенно сократилось количество разрешенных площадок для встреч с кандидатами: в Минске выделили всего шесть таких мест, то есть по 213 тысяч избирателей на одно место.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где кандидаты могут агитировать за себя?

Места встречи кандидатов с избирателями определяют местные власти. Если на прошлых президентских выборах агитировать можно было практически везде, то в этом году список существенно ограничили.

На двухмиллионный Минск отведено всего шесть мест, все они находятся на отдалении от центра города (парк Дружбы народов на Бангалор, центральная аллея в парке 50-летия Великого Октября на улице Долгоброской, площадка возле фонтана в Киевском сквере на улице Кохановского, площадка на входе в парк Грековой по улице Минина, сквер Жукова в границах улиц Железнодорожная-Минина, сквер Тучинский в границах улиц Харьковская-Берута). Получается, в столице на одно место для агитационных митингов приходится около 213 тысяч избирателей.



Жуковский сквер. Здесь, по расчетам минских властей, должно поместиться до 213 тысяч избирателей Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина фактически возложила вину за случившееся на блогера и политика Сергея Тихановского, который собирал километровые очереди из желающих его поддержать.

— Лет 15 я приучала все местные власти к мысли, что предвыборная агитация, пикеты по сбору подписей должны проходить в демократических, максимально либеральных условиях, — поясняла Ермошина. — К этому сначала прислушался город Минск, потом мы дошли и до провинции. И у нас, по сути дела, была идеальная раскладка как по местам, так и по ведению предвыборной агитации. Но когда господин Тихановский превратил пикеты по сбору подписей в политические агрессивные мероприятия, которые могли вообще неизвестно чем закончиться… Когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий.



Желающие поддержать Сергея Тихановского выстроились в очередь у Комаровского рынка в Минске Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По сравнению с президентскими выборами в 2015 году в Минске в семь раз сократилось количество помещений для встреч с кандидатами (с 54 до 8), количество стендов для размещения агитационных печатных материалов сократили в три раза (с 61 до 21).

Не лучше ситуация выглядит и в регионах. В Бресте выделили две площадки для агитационных мероприятий с избирателями — возле магазина «Евроопт» в Ленинском районе и на аллее парка имени воинов-интернационалистов в микрорайоне Восток, на одну площадку приходится более 100 тысяч избирателей.

В Витебске на этих выборах будет три площадки, где кандидаты могут проводить агитацию: площадка парка культуры и отдыха железнодорожников, площадка культурно-оздоровительного комплекса имени «Советской Армии» и место на пересечении 30-летия парка комсомола для СДЮШАР «Комсомолец». В 2015 году таких мест для встреч было 20.

В Гомеле власти выделили три площадки — перед входом в филиал Центра инклюзивной культуры «Городского центра культуры», в зоне отдыха «Пруды», перед входом в культурный комплекс «Локомотив». На одну площадку приходится около 135 тысяч избирателей.



На первый пикет Светланы Тихановской в Минске пришло более 7 тысяч человек Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Гродно на выборах 2015 года для массовой агитации было определено 19 мест, в этом году — только два — Коложский и Румлевский парки, по 114 тысяч избирателей на одно место для встреч.

Местные власти Могилева решили выделить три места проведения агитационных мероприятий в городе и районе: спортивная площадка стадиона агрогородка Полыковичи, детская площадка перед «Хоккейным клубом Могилева», территория у «Могилевского областного центра олимпийского резерва». Таким образом, на одно место встреч в Могилеве приходится 157 тысяч избирателей.

Должны ли кандидаты участвовать в дебатах?

Кандидатам должны бесплатно предоставить место и эфир для представления своих предвыборных программ в государственных средствах информации. Так, газета «Рэспубліка» опубликует программы — не более 10 тысяч знаков на каждого кандидата (это около пяти страниц текста формата А4).

Также каждый кандидат имеет право на два эфира по полчаса на «Первом национальном канале Белорусского радио», трансляция — утром с 8 до 9 утра, трансляция — 20, 22, 27 и 29 июля.

Кроме того, у каждого кандидата есть право на два выступления по полчаса на телеканале «Беларусь 1», вечером с 17 до 19 часов, трансляция — 21 и 28 июля.



Как минимум один кандидат уже заявил, что не будет участвовать в дебатах — и это Анна Канопацкая Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теледебаты пройдут 30 июля, их продолжительность (от 60 до 90 минут) будет зависеть от количества кандидатов, которые изъявят желание принять участие. Анна Канопацкая уже заявила, что «как опытный и состоявшийся политик» не имеет ни права, ни желания «состязаться с заведомо более слабыми оппонентами, — мне не вскоре ещё страной руководить». Александр Лукашенко последний раз дебатировал с оппонентами на выборах в 1994 году.

Могут ли редакции госСМИ цензурировать, что кандидаты скажут в эфире, впишут в программы?

— По закону, права на цензуру у редакций СМИ нет, — поясняет аналитик кампании «Правозащитники за свободные выборы» Валентин Стефанович. — Но во время прошлых избирательных кампаний, в том числе парламентских выборов, мы регулярно сталкивались с тем, что редакторы отказывались ставить в эфир выступления независимых кандидатов или указывали, что нужно откорректировать, аргументируя это тем, что в них содержаться призывы к разжиганию, свержению власти или бойкоту выборов. К примеру, однажды выступление Павла Северинца завернули, поскольку он заявил, что пенсии в стране невысокие, в отличие от зарплат силовиков, — в редакции это сочли разжиганием розни в отношении социальной группы «милиция». И часто решение исходит от сотрудников госСМИ, никакая экспертиза не проводится.

Должен ли кандидат Лукашенко на время выборов уйти в отпуск?

По закону, кандидаты «на равных правах пользуются государственными средствами массовой информации». На практике упоминаний о деятельности кандидата Александра Лукашенко гораздо больше. Все дело в том, что Лукашенко во время избирательной кампании не уходит в отпуск, а продолжает работать президентом, поэтому СМИ освещают его деятельность, как и до выборов.



Александр Лукашенко в начале июня посетил Могилев Фото: пресс-служба президента Беларуси

— В избирательное законодательство внесли изменения, согласно которым президент не обязан на период выборов уходить в отпуск, — поясняет правозащитник Валентин Стефанович. — Независимые наблюдатели фиксируют многочисленные случаи, когда государственные СМИ начинают агитацию за Александра Григорьевича задолго до регистрации его кандидатом.

Могут ли альтернативные кандидаты провести встречу с рабочими на заводе?

По закону, кандидаты в президенты вправе за счет средств собственного избирательного фонда арендовать здания и помещения для проведения встреч с избирателями.



На первый пикет Андрея Дмитриева в Минске пришло около 60 человек, встреча прошла в парке Дружбы народов на площади Бангалор Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Избирательный кодекс указывает, что здания и помещения для указанных целей предоставляются кандидатам на равных условиях, — поясняет Валентин Стефанович. — Это значит, что если кандидат Александр Лукашенко или его доверенные лица провели встречу с работниками поликлиники, то и альтернативные кандидаты вправе обратиться с таким же предложением к руководству организации. То же касается и крупных предприятий, будь то МАЗ или БЕЛАЗ. И если команде Александра Григорьевича дадут добро, а его оппонентам нет, это будет повод говорить о неравных условиях во время избирательной кампании.

Что касается предвыборных массовых мероприятий, то по данным на 20 июля, кандидат Андрей Дмитриев подал заявку на 214 акций (больше всего — в Минске — 145, далее идет Гомельская область — 46 и Брестская область — 20), кандидат Анна Канопацкая пока не заявляла о желании встречаться с избирателями, избирательный штаб Александра Лукашенко заявил о 884 массовых мероприятиях (больше всего — в Гомельской области — 549, далее идет Могилевская область — 190 и Минск — 144), Светлана Тихановская — 160 (больше всего встреч запланировано в Минске — 156), Сергей Черечень 138 (пока планирует встречи только в Минске).