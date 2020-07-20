Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств...

Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств "Малыш", "Детская литература" и журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других.Накануне. Она началась 40 лет назад - 19 июля 1980 года.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите