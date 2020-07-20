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Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки

20.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств "Малыш", "Детская литература" и журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других.

Накануне отмечали юбилей Олимпиады-80. Она началась 40 лет назад - 19 июля 1980 года.

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Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств...
 
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