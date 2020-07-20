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Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки
20.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСкончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств "Малыш", "Детская литература" и журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других.
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Скончался художник Виктор Чижиков - создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств...
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