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За полгода в семьях жителей Пинского района родилось 172 ребёнка

22.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За полгода в семьях жителей Пинского района родилось 172 ребёнка
В Пинском районе за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 172 новорожденных. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в районном отделе загс.

За прошедшие полгода в семьях сельчан появилось на свет 85 мальчиков и 87 девочек. Первенцы появились в 59-ти семьях, в 50 семьях родился второй ребенок, третий – в 44 семьях. В пяти семьях родились двойни.

Самые распространенные имена девочек Ксения (9), Дарья (6), Ангелина и Кира (по 5), Ульяна (4). Мальчиков чаще всего называли: Кирилл (9), Егор (6), Александр, Захар и Михаил (по 5), Даниил, Дмитрий и Матвей (по 4). Редкие имена девочек – Доминика, Аксинья, Алания, мальчиков – Доминик, Эльдар, Ярослав.

Наибольшее количество детей родилось в Оснежицком и Парохонском сельсоветах – по 21, Городищенском – 18, Молотковичском и Плещицком – по 14 детей, Логишинском и Пинковичском – по 13.

Средний возраст отцов составил 30 лет, матерей – 27 лет.

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