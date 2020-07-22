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В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов
22.07.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по улице Ломоносова, 8 и 10 организовали целый комплекс с зонами для детей разного возраста, понизили бордюры и положили безопасную нескользкую плитку в местах перехода проезжей части, а также организовали разворотное кольцо для удобства выезда из двора.
С начала года на дворовых детских площадках Минска установлено 240 единиц нового игрового оборудования. В планах на оставшуюся часть года поставить еще около 400.
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Парковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по...
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