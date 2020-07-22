ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов

22.07.2020 16:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Парковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по улице Ломоносова, 8 и 10 организовали целый комплекс с зонами для детей разного возраста, понизили бордюры и положили безопасную нескользкую плитку в местах перехода проезжей части, а также организовали разворотное кольцо для удобства выезда из двора.

С начала года на дворовых детских площадках Минска установлено 240 единиц нового игрового оборудования. В планах на оставшуюся часть года поставить еще около 400.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Тут же первобытнообщинный строй». Как реагируют горожане на ремонт улицы Гагарина в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика