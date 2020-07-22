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Стали известны точные даты старта летних состязаний для любителей охоты и рыбалки
22.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для любителей рыбалки из Пинска и района, состоящих в членстве БООР, соревнования запланированы на 15 августа, пройдут они на водохранилище Горново. Дата областных соревнований назначена на 27 сентября.
Областной рыболовный фестиваль, в котором могут принять участие все желающие, пройдет уже в эту пятницу, 24 июля, на пруду Моревиль Березовского района.
В БООР отметили, что участникам предстоит соревноваться в умении лова рыбы летней поплавочной удочкой, фидером, спиннингом. Подробную информацию можно узнать на
Не забыли и о любителях охоты. В обществе отметили, что проведение районных, межрайонных и областных соревнований по стрельбе из охотничьего оружия запланировано на август-сентябрь. В план по охотничье-стрелковому многоборью районного уровня включены упражнения по стендовой стрельбе, стрельбе по мишени «стоящая косуля».
Районные состязания запланированы на 22 августа. Ознакомиться с условиями участия можно на
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