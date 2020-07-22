Стали известны точные даты старта летних состязаний для любителей охоты и рыбалки

Источник материала: Полесская правда



Белорусским обществом охотников и рыболовов на конец июля — начало сентября запланировано проведение ряда спортивно-массовых мероприятий по лову рыбы, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«Это, как традиционные: районные, межрайонные, областные соревнования для членов общества, так и соревнования фестивального формата, к участию в которых приглашаются все желающие», — рассказали в БООР.

Для любителей рыбалки из Пинска и района, состоящих в членстве БООР, соревнования запланированы на 15 августа, пройдут они на водохранилище Горново. Дата областных соревнований назначена на 27 сентября.

Областной рыболовный фестиваль, в котором могут принять участие все желающие, пройдет уже в эту пятницу, 24 июля, на пруду Моревиль Березовского района.

В БООР отметили, что участникам предстоит соревноваться в умении лова рыбы летней поплавочной удочкой, фидером, спиннингом. Подробную информацию можно узнать на сайте организации.

Не забыли и о любителях охоты. В обществе отметили, что проведение районных, межрайонных и областных соревнований по стрельбе из охотничьего оружия запланировано на август-сентябрь. В план по охотничье-стрелковому многоборью районного уровня включены упражнения по стендовой стрельбе, стрельбе по мишени «стоящая косуля».