За зерновые браться пора

Источник материала: Чырвоны прамень

Хлеба на полях поспевают. И вот уже первые десятки гектаров озимых зерновых убраны в районе. Пока говорить о том, что полномасштабная страда взяла старт, преждевременно. Речь о выборочных участках. Причём намолот идёт в основном на хозяйственные нужды. Если быть более точным, посредством фуража поддерживается молочное производство.





В ОАО «Иванский-Агро» на утро понедельника рапортовали о 49 убранных гектарах пшеницы. Уже в прошлую пятницу комбайны появились на угодьях вблизи лесного массива Шатурино. Часть урожая идёт на плющение. Потом – на новую молочно-товарную ферму. Также зерно перемалывается на муку. Пока к выполнению госзаказа в хозяйстве не приступали. Но это дело времени. В ближайшие дни жатва приобретёт массовый характер. Тогда и первые поставки продовольственного зерна начнутся.

В ОАО «Проземле-Агро» также начали обжинать пшеничные поля. Первые 35 гектаров труженики акционерного общества уже записали себе в актив. Зерно нового урожая пока идёт на хозяйственные нужды. В последние дни сельхозпредприятие активно закрывало госзаказ по маслосеменам рапса. Наступает черёд культур зерновой группы.

Более 13 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых необходимо убрать по району. В ближайшие недели предстоит решить самый важный –хлебный вопрос. Урожай вырос на полях неплохой. Нужно его в оптимальные сроки и без потерь убрать. Такова главная задача текущего дня.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.