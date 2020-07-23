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В Витебске чествовали работников здравоохранения
23.07.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Витебске сегодня чествовали работников здравоохранения, которые в непростое для медиков время оказались на передовой. Почетные грамоты и благодарности получили 80 человек. Врачи, медсестры, водители скорых, специалисты реабилитационных центров. Все они - часть огромной команды, которая показала слаженную и профессиональную работу.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома: "На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация достаточно спокойная. В Витебской области регистрируются единичные случаи пневмоний. И до 86% упала заболеваемость с пика ее".
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В Витебске сегодня чествовали работников здравоохранения, которые в непростое для медиков время оказались на передовой. Почетные грамоты и благодарности...
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