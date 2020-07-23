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"Один день" с машинистом метрополитена

23.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А сегодня об одном дне машиниста минской подземки расскажет новый выпуск премьерного проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Проведем вечер четверга в компании Сергея Плотникова. Он расскажет о тонкостях профессии и о том, чем живут подземные артерии столицы. Кто они - тайные жители метро, и что происходит здесь ночью? Новую серию проекта "Один день" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".


 
 
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Сегодня об одном дне машиниста минской подземки расскажет новый выпуск премьерного проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Проведем вечер четверга в компании...
 
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