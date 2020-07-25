ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. Тренды и ошибки

25.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Парни часто недооценивают тенниску поло. Да, она пришла к нам из спортивного мира. Но это не значит, что ее нужно носить только с джинсами и кроссовками. Этот образ уже давно приелся и выглядит ужасно скучным.

Что в тренде?

Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. То есть, отлично сочетается со многими предметами одежды. Футболка с короткими рукавами и воротником всегда в моде, всем идет, везде уместна. Для офиса и деловых встреч предназначены черные и белые поло, для свиданий и дружеских посиделок созданы  принтованные и пастельные тенниски, яркие цвета - для занятий спортом и активного отдыха.

Трендовый образ №1

От небрежного спортивного вида не осталось и следа. Перед нами стильный молодой человек. Тенниску поло мы дополнили джоггерами - брюками на резинке, а также бомбером. Вместо банальных кроссовок - легкие эспадрильи из замши. Весь образ выдержан в единой цветовой гамме, даже очки - зеленого оттенка. 

Трендовый образ №2

Тенниска поло органично выглядит и в респектабельных образах. Перед нами молодой и перспективный парень. Бежевому цвету комплементарен синий. А достоинства синих вещей подчеркивают коричневые туфли. За презентабельность отвечают классические брюки, кожаная куртка и стильные лоферы. И здесь уместны носки - контрастные, длинные, в тон поло. Завершающий штрих - очки Джеймса Бонда.

Модные выводы


  • Тенниска с джинсами и кроссовками - довольно небрежный и слишком распространенный образ.
  • Рубашка поло гораздо достойнее выглядит с классическими брюками, кожаной курткой и туфлями.
  • Джоггеры и бомбер родственных природных оттенков - более расслабленная, но не менее стильная компания для бежевой поло. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парни часто недооценивают тенниску поло. Да, она пришла к нам из спортивного мира. Но это не значит, что ее нужно носить только с джинсами и кроссовками. Этот образ...
 
Новости дня
Новости общества
 
«За нас особо переживать не надо». О чем пишут на волю блогеры Кабанов и Петрухин, которые находятся в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика