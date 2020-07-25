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Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. Тренды и ошибки
25.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Парни часто недооценивают тенниску поло. Да, она пришла к нам из спортивного мира. Но это не значит, что ее нужно носить только с джинсами и кроссовками. Этот образ уже давно приелся и выглядит ужасно скучным.
Что в тренде?Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. То есть, отлично сочетается со многими предметами одежды. Футболка с короткими рукавами и воротником всегда в моде, всем идет, везде уместна. Для офиса и деловых встреч предназначены черные и белые поло, для свиданий и дружеских посиделок созданы принтованные и пастельные тенниски, яркие цвета - для занятий спортом и активного отдыха.
Трендовый образ №1От небрежного спортивного вида не осталось и следа. Перед нами стильный молодой человек. Тенниску поло мы дополнили джоггерами - брюками на резинке, а также бомбером. Вместо банальных кроссовок - легкие эспадрильи из замши. Весь образ выдержан в единой цветовой гамме, даже очки - зеленого оттенка.
Трендовый образ №2Тенниска поло органично выглядит и в респектабельных образах. Перед нами молодой и перспективный парень. Бежевому цвету комплементарен синий. А достоинства синих вещей подчеркивают коричневые туфли. За презентабельность отвечают классические брюки, кожаная куртка и стильные лоферы. И здесь уместны носки - контрастные, длинные, в тон поло. Завершающий штрих - очки Джеймса Бонда.
Модные выводы
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Парни часто недооценивают тенниску поло. Да, она пришла к нам из спортивного мира. Но это не значит, что ее нужно носить только с джинсами и кроссовками. Этот образ...
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