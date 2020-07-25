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Умерла Любовь Даниловна, которая почти восемь лет сама ухаживала за дочкой в коме. Дочь тоже умерла

25.07.2020 19:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ноябре 2018 года мы рассказывали историю Любови Даниловны Сукоры. Она почти восемь лет ухаживала за дочкой, которая была в коме. Дочь в 2012 году пошла на операцию из-за проблем с прикусом, после нее мозг девушки так и не вернулся к нормальной жизни. 14 июня 2020 года она умерла, а 24 июля не стало и Любови Даниловны.


Любови Даниловне Сукоре было 77 лет. Последние почти восемь лет она ухаживала за младшей дочерью, которая была в коме. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

34 года Любовь Даниловна работала учительницей математики и физики в деревне Несеть Могилевской области. Вырастила трех дочерей: Татьяну, Ирину и Ольгу.

Ольга поступила в университет имени Сахарова. Стала цитологом, работала в 9-й минской клинической больнице и в Белорусской медицинской академии последипломного образования. У девушки были проблемы с прикусом и в 2012 году она решилась на операцию.

— Накануне она позвонила, сказала, что, когда из реанимации ее переведут в палату, около нее нужно будет посидеть. Мы со старшей дочкой собрались ехать. Потом Оля перезвонила: «Врач, который будет делать операцию, сказал, что не надо вам здесь быть. Возле меня медсестра побудет». Побыла. Посидела, — вспоминала Любовь Даниловна, рассказывая историю TUT.BY.


Такой Оля была до октября 2012 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Позже экспертные комиссии дадут заключение: с 12.20 по 12.35 за пациенткой Ольгой Сукорой отсутствовал врачебный контроль. Что произошло за эти 15 минут и произошло ли именно в этот промежуток, никто Любови Даниловне сказать не смог. Ей сообщили лишь факт: у Оли внезапно наступило кислородное голодание мозга, она пережила клиническую смерть.

«Реанимационные мероприятия Сукоре проведены незамедлительно после установления состояния клинической смерти в 12.35 и выполнены в полном объеме, при этом достигнут положительный результат — восстановлена сердечная деятельность и налажена искусственная вентиляция легких», — сказано в документе. Только мозг Оли так и не вернулся к нормальной жизни.

За дочкой в коме почти восемь лет ухаживала Любовь Даниловна. Она научилась обращаться с трахеостомой, узнала, чем лечить пролежни (после реанимации они были даже на голове), как определять, что уже собралась мокрота.


За дочкой годами ухаживала мама. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

14 июня Ольги не стало, а 24 июля, умерла и Любовь Даниловна, ее похоронили сегодня, 25 июля, в Кличевском районе.

— 10 октября было бы восемь лет, как Оля лежит после операции в коме. Когда Оля умерла, мама не выдержала. Мама все говорила, что они умрут в один день, вот подождала, когда Ольке 40 дней после похорон, и на следующий день ушла. В 2017 году у мамы была доброкачественная опухоль печени, а после похорон Оли, ей стало плохо, и мы возили ее в частный медцентр в Бобруйск на обследование. Там кардиолог и сказал, что она на ногах, скорее всего, перенесла инфаркт, во время УЗИ заподозрили, что с печенью что-то неладно. Мы были в РНПЦ онкологии в Боровлянах и там уже поставили диагноз — рак печени IV стадии с метастазами. Химиотерапию она бы уже не выдержала, хирургическое вмешательство — тоже, ей уже 77 лет было. Мы ее в среду привезли, она еще сказала: «Дочушка, я у тебя побуду только два дня». Так оно и было, — рассказывает Татьяна, старшая дочь Любови Даниловны. — Не смогли друг без друга: ни Олька, ни мама.

Похороны были в деревне, где Любовь Даниловна в школе преподавала физику и математику, попрощаться пришли и бывшие коллеги, и ученики.

 
 
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В ноябре 2018 года мы рассказывали историю Любови Даниловны Сукоры. Она почти восемь лет ухаживала за дочкой, которая в коме. Дочь в 2012 году пошла на операцию из-за...
 
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