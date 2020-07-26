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В Беларуси объявлен сбор предложений по исключению из законодательства устаревших или чрезмерных бюрократических требований
26.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В рамках данной работы проводится сбор предложений граждан и организаций о различного рода проблемных аспектах практического применения вышеуказанных актов законодательства, содержащих чрезмерные требования или ограничения, которые могут влечь какие-либо негативные последствия, в том числе административную ответственность.
Изучать предложения будут заинтересованные государственные органы по отраслевой компетенции. Общая координация работы будет осуществляться Министерством юстиции.
Полученные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке проектов постановлений Правительства и соответствующих актов республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов.
Предложения можно направлять до 15 августа 2020 года в виде сообщений в
Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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