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В Беларуси объявлен сбор предложений по исключению из законодательства устаревших или чрезмерных бюрократических требований

26.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси объявлен сбор предложений по исключению из законодательства устаревших или чрезмерных бюрократических требований
В целях совершенствования законодательства и в развитие новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в настоящее время государственными органами проводится работа по системному пересмотру актов Совета Министров Республики Беларусь, подчиненных ему республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов на предмет исключения из них устаревших или чрезмерных бюрократических требований, несоблюдение которых влечет административную ответственность и иные негативные последствия.

В рамках данной работы проводится сбор предложений граждан и организаций о различного рода проблемных аспектах практического применения вышеуказанных актов законодательства, содержащих чрезмерные требования или ограничения, которые могут влечь какие-либо негативные последствия, в том числе административную ответственность.

Изучать предложения будут заинтересованные государственные органы по отраслевой компетенции. Общая координация работы будет осуществляться Министерством юстиции.

Полученные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке проектов постановлений Правительства и соответствующих актов республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов.

Предложения можно направлять до 15 августа 2020 года в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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