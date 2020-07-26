В Беларуси объявлен сбор предложений по исключению из законодательства устаревших или чрезмерных бюрократических требований

Источник материала: Полесская правда



В целях совершенствования законодательства и в развитие новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в настоящее время государственными органами проводится работа по системному пересмотру актов Совета Министров Республики Беларусь, подчиненных ему республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов на предмет исключения из них устаревших или чрезмерных бюрократических требований, несоблюдение которых влечет административную ответственность и иные негативные последствия.

В рамках данной работы проводится сбор предложений граждан и организаций о различного рода проблемных аспектах практического применения вышеуказанных актов законодательства, содержащих чрезмерные требования или ограничения, которые могут влечь какие-либо негативные последствия, в том числе административную ответственность.

Изучать предложения будут заинтересованные государственные органы по отраслевой компетенции. Общая координация работы будет осуществляться Министерством юстиции.

Полученные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке проектов постановлений Правительства и соответствующих актов республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов.

Предложения можно направлять до 15 августа 2020 года в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».