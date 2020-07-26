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Лекарство для души - переезд из большого города в деревушку у Беловежской пущи
27.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледующую тему программы можно назвать, скорее, лекарством для души. Желание приобрести, скажем, домик в деревне, вернуться туда, где родился или проводил все лето у бабушки, - это не только ностальгия. Для многих - это намерение сделать что-то полезное для своего родного дома или даже целого поселка. Отблагодарить, если хотите, то место, в котором вырос.
Агентство теленовостей продолжает работу над новыми роликами, посвященными малой родине. На этот раз мы побывали в небольшой деревушке прямо у Беловежской пущи и узнали у героев, почему они решили из большого города переехать в деревню, кардинально поменять свою жизнь и ни разу об этом не пожалели.
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Следующую тему программы можно назвать, скорее, лекарством для души. Желание приобрести, скажем, домик в деревне, вернуться туда, где родился или проводил все лето у...
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