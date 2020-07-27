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В Минске прошла репетиция Дня ВДВ. Вы видели БТРы, плывущие в Свислочи, и парашюты над проспектом?

27.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске прошла репетиция Дня ВДВ — обычно его отмечают 2 августа, но в этом году все основные гуляния в столице пройдут 1-го. Что происходило вечером 26 июля у минского Дворца спорта, посмотрел фотокорреспондент TUT.BY.



















 
Теги: Минск
 
 
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Что происходило вечером 26 июля у минского Дворца спорта, посмотрел фотокорреспондент TUT.BY.
 
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