В Минске прошла репетиция Дня ВДВ. Вы видели БТРы, плывущие в Свислочи, и парашюты над проспектом?

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске прошла репетиция Дня ВДВ — обычно его отмечают 2 августа, но в этом году все основные гуляния в столице пройдут 1-го. Что происходило вечером 26 июля у минского Дворца спорта, посмотрел фотокорреспондент TUT.BY.







































































