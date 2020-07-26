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Беларусь отметила восьмую годовщину в статусе космической державы
27.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Космический взлет" - обычно такой фразой называют гигантский рывок вперед в какой-нибудь сфере. Наша страна совершила его в 2012-м, когда на орбиту вышел наш первый аппарат искусственного зондирования Земли. На этой неделе Беларусь отметила восьмую годовщину в статусе космической державы.
Спутник проектировался для картографических задач, но область применения оказалась намного шире. Он используется и для контроля за сельскохозяйственным производством, природными ресурсами, для мониторинга чрезвычайных ситуаций, например, лесных пожаров, поиска залежей полезных ископаемых. Сегодня Беларусь зарабатывает на космосе - снимки нашего спутника востребованы на рынке.
В еженедельной рубрике вспомним, какой была космическая отрасль на заре становления независимости страны, и расскажем, какие горизонты открываются уже сейчас.
Наглядно в таком возрасте, мечтая о полетах, Юрий Гагарин читал стихотворение Янки Купалы в переводе на русский язык. Произведение белорусского классика и первый человек, покоривший открытый космос, - символично протянутая нить.
Дорогу к звездам, не отставая от исторической даты, начали прокладывать и наши соотечественники. Петр Климук, кстати, коллега Гагарина, Владимир Коваленок, Олег Новицкий - имена, вписанные в белорусскую и мировую историю исследования "пятого океана".
Но для всемирного признания нужны не только космонавты, но и свой спутник. Беларусь сегодня входит в список космических держав. А прямо сейчас оттуда за нашей землей наблюдают 8 спутников, оснащенных белорусской оптикой. И к этому страна шла после распада Советского Союза уверенными шагами, не оглядываясь на мнения скептиков.
Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, кандидат технических наук: "90-е годы, Беларусь стала самостоятельной страной. Колоссальное количество людей работали на космическую отрасль Советского Союза, и они остались не у дел. И вот в то время с правительством было принято решение о поддержке этих коллективов. А потом 2002 год по инициативе Президента можно было посмотреть, а можно ли сделать собственный аппарат".
Членство в клубе космических государств стоит недешево и требует немало затрат. Все за и против нужно поставить на чашу весов. Имидж страны, национальная безопасность, мониторинг состояния лесов, водоемов, рисков пожароопасности. Уверенное да! Спутнику быть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы будем создавать свой белорусский искусственный спутник Земли или будем создавать свой космический аппарат для изучения, наблюдения за процессами, которые происходят на Земле, мы будем создавать наземную инфраструктуру, все, что касается работы этого спутника".
Судьбоносное для страны совещание длилось около двух часов. Ученые Академии наук пообещали создать спутник максимально своими силами: белорусские умы плюс белорусские компоненты полезной нагрузки. Сделано!
И вот он, исторический момент. Байконур. Июль 2012-го. В 9 часов 41 минуту по минскому времени белорусский спутник покинул пусковую площадку. Через 44 минуты он был на орбите, а спустя 2 часа отозвался из космоса.
Это центр управления полетами. Именно его сотрудники первыми получили радостную новость. За сутки БКА пролетает над Беларусью 6 раз. Аппарат маневренный и способен быстро перестраиваться на орбите. Управляют им с Земли и отсюда же загружают полетные задания на борт. Работа круглосуточная. 24 на 7 сотрудники принимают заказы на съемку и следят за "самочувствием" аппарата. МЧС, МВД, Следственный комитет, Минприроды, облисполкомы - космическую информацию в Беларуси используют 11 министерств и более 20 организаций.
Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, кандидат технических наук: "Аппарат, когда находится над интересующей территорией, включает съемочную аппаратуру, делает снимок и записывает его в память и дальше, когда пролетает над приемными средствами нашими или заказчика, включается передатчик и снимок сбрасывает в наш центр приема либо потребителю".
Десятки лет назад съемки из космоса орбитальный аппарат записывал на кассету, а затем сбрасывал ее на парашюте, например, в степь. Кассету приходилось долго искать, и еще требовалось время на проявку пленки. Благодаря цифровым технологиям все происходит гораздо быстрее - в реальном времени съемку с БКА принимает вот эта девятиметровая антенна. Поворачиваясь, она отслеживает положение спутника до тех пор, пока он полностью не скроется за горизонтом.
Оптика предприятия "Пеленг", микросхемы создавал "Интеграл" - спутник на 100% с белорусскими корнями. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Это теоретически. На практике прослужил уже 8. Запас горючего достаточный, в сохранности резерв бортовых систем, солнечной батареи, аккумуляторов. Летает на основном комплекте.
За эти годы БКА не просто окупил затраты на свое создание, но и принес доход более 26 миллионов долларов. И все благодаря продаже снимков, аппаратуры белорусского производства и технологий обработки космической информации.
В панхроматическом диапазоне разрешение спутника составляет 2 метра. Если простым языком, то с расстояния 500 километров БКА легко может рассмотреть очертания фуры, спортивный стадион, многоэтажное здание, автотрассы и крупные водоемы. Этого достаточно и для создания карт масштабом 1 к 50 000.
Петр Витязь, руководитель аппарата управления НАН Беларуси, зампредседателя Агентства по космическим исследованиям НАН Беларуси: "По нашему заданию разработан ряд вот такой аппаратуры, которая используется для дистанционного зондирования Земли, которая разрабатывает наша организация "Пеленг". И сегодня уже выпущено 6 таких аппаратов для России дополнительно, типа "Канопус". И на базе всех этих спутников создана группировка спутников российско-белорусских, которая тоже занимается исследованием, расширяет возможности. Мы можем управлять как российскими спутниками "Канопус", так россияне - нашим".
Запуск аппарата дистанционного зондирования Земли, по сути, только завязка истории о белорусской космической отрасли. Пройдет 4 года с того важного для страны дня, и откроются новые подробности сюжета.
2016 год. После команды "Поехали!" на китайском с космодрома Сичан в небо уходит наш второй - уже телекоммуникационный - спутник "Белинтерсат-1". Он предоставляет услуги связи для всего Восточного полушария. Для потребностей белорусов достаточно 5% емкости "Белинтерсат-1". Остальные 95% идут на экспорт.
А это еще одно громкое событие для нашей страны. Минск 2 года назад стал мировой космической столицей. В сентябре 2018-го Беларусь принимала 31-й конгресс Ассоциации участников космических полетов. 17 стран, 200 участников и свыше 80 космонавтов. Практически каждого из них на покорение просторов "пятого океана" вдохновила детская мечта. К своей цели шаг за шагом шла и Беларусь. Не сходит с пути и по сей день. Сейчас идут работы по созданию нового спутника - белорусского-российского сверхвысокого разрешения.
Дмитрий Сикорский, начальник научно-конструкторского управления "Космос" ОАО "Пеленг", кандидат технических наук: "Сверхвысокое разрешение - это новый белорусский аппарат позволит производить высокодетальную съемку, то есть - различать людей. Мы сможем поcчитать людей, которые идут по улице. Совместно с нашими коллегами - это Академия наук белорусская и российские партнеры - это корпорация ВНИИЭМ, выполнено эскизное проектирование самого космического аппарата и системы в целом".
Изюминка нового спутника - функция записи видео длительностью в полторы минуты. Предусмотрена и стереосъемка: аппарат сможет сфотографировать один и тот же объект с разных сторон для получения 3D-модели сооружения или местности. А инфракрасный диапазон легко обнаружит лесные пожары. Изготовление нового белорусско-российского космического аппарата займет около пяти лет. Спутников такого класса на орбите сегодня не более четырех - пока ими владеют только США и Европейское космическое агентство. И это еще одно подтверждение того, что мы можем, умеем и уверенно сделаем!
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"Космический взлет" - обычно такой фразой называют гигантский рывок вперед в какой-нибудь сфере. Наша страна совершила его в 2012-м, когда на орбиту вышел наш первый...
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