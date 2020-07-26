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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мозырский район: не нефтью единой. Рубрика "Место для жизни" Присмотримся к области еще ближе. Говоря, например, о мозырской земле, все сразу вспоминают о крупнейшем в республике нефтеперерабатывающем заводе, Припятском...

Присмотримся к области еще ближе. Говоря, например, о мозырской земле, все сразу вспоминают о крупнейшем в республике нефтеперерабатывающем заводе, Припятском Полесье и совсем не характерном для него гористом рельефе. В то же время богатое природное и культурное наследие создают прекрасные условия для развития туризма, а талантливые аграрии - условия для богатых урожаев.Мозырский район - молодой. За последние пять лет средний возраст изменился с 38 лет до 31 года, а плотность населения является самой высокой на Гомельщине. Как сегодня развивается этот кусочек Припятского Полесья, какие условия созданы для жизни, работы и воспитания детей,расскажет в постоянной рубрике "Главного эфира" - “Место для жизни”.Традиционно Мозырский район и сам город ассоциируются с нефтеперерабатывающим заводом, гористой местностью и замком. Это своего рода визитная карточка. Но! Мы взглянули с другой стороны. Здесь растят чемпионов по гребле, программистов высокого класса и мраморное мясо - сельхозпредприятия дадут фору любому. Не нефтью единой живут.Мозырский район - промышленный, с какой стороны ни посмотри. 23 промышленных против 7 сельхозпредприятий. При этом район успешен в животноводстве и растениеводстве. Например, коровы здесь дают в среднем почти на треть больше молока, чем по республике, а хозяйка полей по праву кукуруза. Здесь же находится единственный в республике институт, где выводят гибридные сорта, которые адаптировали к северным землям и научили не бояться холода и давать высокие урожаи.В СПК "Заря" кукуруза занимает 55 % площадей, а средняя урожайность - 100 центнеров с гектара. Так что хорошо накормленная корова - это и молоко, и мясо на столе."Заря" - это полный цикл производства от кормов до собственной торговли. Сельхозпредприятие - крупнейшее в Гомельской области и валообразующее в районе.Здесь говорят: если у людей будет все для жизни, у предприятия будет все для работы и развития. Славится поддержкой сотрудников.Про Виктора и Веронику здесь говорят: сладкая парочка - душа в душу 10 лет и дома, и на работе. Коллеги между собой поговаривают, что Вероника ни разу супруга не отправила домой без термоска и ссобойки, а он ее ласково называет зайка. Завидуют такой романтике.Сегодня у предприятия треть площадей отвоевана у болот. Регулярно проводятся поддерживающие мелиоративные работы, что позволяет выращивать больше кормов и зерна, тем самым увеличивая рентабельность производства.Мозырь славится своими чемпионами мира по гребле. Заслуженный тренер Беларуси Михаил Аземша в поисках талантов ездит по республике и отбирает лучших. Так подготовил не одну маститую байдарочницу.Это клуб спортивного программирования. Алексей Валентинович еще помнит, как сам приходил на первые занятия по информатике при Центре юных пожарников. Теперь сам готовит подрастающее поколение.Если лимузины - отличное мясо, голштины - молоко, то симментальская порода - и то, и другое. Экспериментальное хозяйство "Криничное" - единственное в республике, где разводят породистых швейцарских коров. Эти животные неприхотливы в еде и хорошо переносят холода.Это сейчас Ольга рассказывает о будущем с улыбкой, а пять лет назад ситуация была другой. Мозырщина стала местом для жизни после начала военных действий на родине - семья Биденко из донецкой Макеевки. От войны убегали с ребенком на руках. Здесь гражданство получили через три месяца, как многодетная семья получили льготный кредит на строительство квартиры. Хозяйка говорит, что и подумать не могла, что такое возможно.За последние пять лет в Мозыре более тысячи нуждающихся семей смогли построить жилье. Решать проблему сегодня помогает и индивидуальное строительство. Благо, есть где строить и для кого.