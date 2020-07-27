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Витебский губернатор и чиновники надели на «Зажынкі» вышиванки

27.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На поле сельхозпредприятия «Заднепровский» в Оршанском районе прошел областной праздник «Зажынкі». Председатель облисполкома Николай Шерстнев, помощник президента — инспектор по региону Анатолий Линевич и другие чиновники надели на праздник вышиванки, пишут «Витебские вести».


Председатель облисполкома Николай Шерстнев

Глава области отметил, что в этом году в регионе небывалый урожай:

— Такого высокого урожая в Витебской области за последние годы не было. Мы должны мобилизоваться, чтобы собрать все до зернышка. Сельскохозяйственный год короткий. Кажется, только недавно закончились весенние работы, а уже зерноуборочные комбайны выходят в поля. Урожай хлеба определяет уровень жизни: чем больше хлеба, тем богаче родной край.

Шерстнев отметил, что труд крестьянина в этом году погода не испортила.

 — И нужно подготовить большой задел на следующий год, ведь к такому урожаю шли давно, — добавил он. — Сделаем все возможное, чтобы хлеб убрать вовремя и качественно.

В Витебской области нужно убрать 391 тысячу га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019-м. Наибольший удельный вес имеет пшеница — 151 тысяча га, ячменю отведено 70 тысяч га, зернобобовым — более 52 тысяч га и около 47 тысяч га — ржи.

Уборку хлеба в регионе планируют начать в первых числах августа.

 
 
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Уборку хлеба в регионе планируют начать в первых числах августа.
 
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