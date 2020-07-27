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Дожди и похолодание в конце июля. Погода в Могилеве на неделе

27.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дожди и похолодание — таким будет конец июля в Могилеве. Начало недели будет еще теплым, да и дождливо будет не круглые сутки. Но погода, скажем честно, совсем не пляжная. По предварительным данным pogoda.by, в выходные тоже будет не по-летнему прохладно, ожидаются дожди. Но не расстраивайтесь — более точный прогноз узнаем в пятницу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 27 июля, будет до +25 °С, дождливо. Возможны грозы.

Во вторник также будет до +25 °С, но уже без осадков — весь день. Зато влажность будет высокой.

Первая половина среды, 29 июля, будет солнечной. А потом прогнозируют дожди и грозы. Ожидается +18…+27 °С.

В четверг похолодает: +15…+22 °С. Утром возможен дождь, затем будет солнечно.

В пятницу, 31 июля, дожди и грозы ожидаются вечером и ночью. На термометре будет +13…+21 °С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Но понедельник и вторник будут теплыми. А вот в выходные погода вряд ли будет пляжной.
 
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