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Дожди и похолодание в конце июля. Погода в Могилеве на неделе
27.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дожди и похолодание — таким будет конец июля в Могилеве. Начало недели будет еще теплым, да и дождливо будет не круглые сутки. Но погода, скажем честно, совсем не пляжная. По
Сегодня, 27 июля, будет до +25 °С, дождливо. Возможны грозы.
Во вторник также будет до +25 °С, но уже без осадков — весь день. Зато влажность будет высокой.
Первая половина среды, 29 июля, будет солнечной. А потом прогнозируют дожди и грозы. Ожидается +18…+27 °С.
В четверг похолодает: +15…+22 °С. Утром возможен дождь, затем будет солнечно.
В пятницу, 31 июля, дожди и грозы ожидаются вечером и ночью. На термометре будет +13…+21 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Но понедельник и вторник будут теплыми. А вот в выходные погода вряд ли будет пляжной.
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