ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В мире по-прежнему продолжаются акции солидарности с белорусами

27.07.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За рубежом в преддверии президентских выборов в нашей стране не прекращаются акции солидарности с белорусами. В эти выходные очередные подобные мероприятия прошли в нескольких странах.

Акция солидарности в норвежской столице Осло прошла в субботу, 25 июля. На ней собралось несколько десятков человек, которые призвали власти Беларуси к проведению свободных и честных выборов, а также освобождению политических заключенных. Организаторы мероприятия зарегистрировали соответствующую резолюцию с требованиями в парламент Норвегии и собираются отслеживать ее статус.


Акция в Ослов у стен парламента. Фото предоставлено читателем

Акция в Осло у стен парламента. Фото предоставлено читателем

В тот же день в американском Сан-Диего прошел уже седьмой по счету митинг солидарности за честные выборы в Беларуси.


Фото предоставлено читателем

Также акция солидарности прошла воскресенье, 26 июля, в Ватикане перед окнами Апостольского дворца — резиденции папы римского. На плакатах, обращенных к понтифику, были призывы к молитве за Беларусь.


Акция солидарности в Ватикане. Фото: Hleb Papou

Акция солидарности в Ватикане. Фото: Hleb Papou

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рубежом в преддверии президентских выборов в нашей стране не прекращаются акции солидарности с белорусами. В эти выходные очередные подобные мероприятия...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сначала - жарко, потом - прохладно. Погода в Гродно в последнюю неделю июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика