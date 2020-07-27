В мире по-прежнему продолжаются акции солидарности с белорусами

Источник материала: Tut.by

За рубежом в преддверии президентских выборов в нашей стране не прекращаются акции солидарности с белорусами. В эти выходные очередные подобные мероприятия прошли в нескольких странах.

Акция солидарности в норвежской столице Осло прошла в субботу, 25 июля. На ней собралось несколько десятков человек, которые призвали власти Беларуси к проведению свободных и честных выборов, а также освобождению политических заключенных. Организаторы мероприятия зарегистрировали соответствующую резолюцию с требованиями в парламент Норвегии и собираются отслеживать ее статус.



Акция в Ослов у стен парламента. Фото предоставлено читателем



Акция в Осло у стен парламента. Фото предоставлено читателем

В тот же день в американском Сан-Диего прошел уже седьмой по счету митинг солидарности за честные выборы в Беларуси.



Фото предоставлено читателем

Также акция солидарности прошла воскресенье, 26 июля, в Ватикане перед окнами Апостольского дворца — резиденции папы римского. На плакатах, обращенных к понтифику, были призывы к молитве за Беларусь.



Акция солидарности в Ватикане. Фото: Hleb Papou



Акция солидарности в Ватикане. Фото: Hleb Papou