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В мире по-прежнему продолжаются акции солидарности с белорусами
27.07.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За рубежом в преддверии президентских выборов в нашей стране не прекращаются акции солидарности с белорусами. В эти выходные очередные подобные мероприятия прошли в нескольких странах.
Акция солидарности в норвежской столице Осло прошла в субботу, 25 июля. На ней собралось несколько десятков человек, которые призвали власти Беларуси к проведению свободных и честных выборов, а также освобождению политических заключенных. Организаторы мероприятия зарегистрировали соответствующую резолюцию с требованиями в парламент Норвегии и собираются отслеживать ее статус.
В тот же день в американском Сан-Диего прошел уже седьмой по счету митинг солидарности за честные выборы в Беларуси.
Также акция солидарности прошла воскресенье, 26 июля, в Ватикане перед окнами Апостольского дворца — резиденции папы римского. На плакатах, обращенных к понтифику, были призывы к молитве за Беларусь.
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За рубежом в преддверии президентских выборов в нашей стране не прекращаются акции солидарности с белорусами. В эти выходные очередные подобные мероприятия...
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