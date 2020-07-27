В Минске построят современный блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток

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Он появится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В блоке будет два суперсовременных отделения трансплантации костного мозга. "Архитектурное решение уже проработано. Новый блок нам крайне нужен. У нас создана мощная служба гематологии", - заявил директор центра, доктор медицинских наук Олег Руммо.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите