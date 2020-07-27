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В Минске построят современный блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток

27.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он появится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В блоке будет два суперсовременных отделения трансплантации костного мозга. "Архитектурное решение уже проработано. Новый блок нам крайне нужен. У нас создана мощная служба гематологии", - заявил директор центра, доктор медицинских наук Олег Руммо.

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Он появится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В блоке будет два суперсовременных отделения...
 
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