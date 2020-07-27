|
В Минске построят современный блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток
27.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн появится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В блоке будет два суперсовременных отделения трансплантации костного мозга. "Архитектурное решение уже проработано. Новый блок нам крайне нужен. У нас создана мощная служба гематологии", - заявил директор центра, доктор медицинских наук Олег Руммо.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он появится на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В блоке будет два суперсовременных отделения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)