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Лукашенко посещает Несвижский район: выборы выборами, а кушать все хотят

27.07.2020 12:20 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 27 июля посещает с рабочей поездкой Несвижский район, где знакомится с ходом уборочной кампании, обещает сельчанам хорошие зарплаты и намекает, что даже выборы на фоне уборочной - вторичны.

Лукашенко начал поездку с посещения поля озимой пшеницы ОАО «Новая жизнь», где заслушал доклады о ходе уборочной кампании в целом по стране и в Минской области и Несвижском районе в частности, поставил планы и сделал прогнозы.

Он обратил внимание на зарплаты сельчан, отметив, что денег на них жалеть на надо.

«Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно, - отметил Лукашенко, - Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично», - заявил Лукашенко.

«И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы», - сказал Лукашенко.

Напомним, что 23 июля Лукашенко посещал подразделение спецназа, где госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал президенту, что войны начинаются с цветных революций. Лукашенко подтвердил, что спецназ,  в случае необходимости, будет наводить порядок на улицах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 27 июля посещает с рабочей поездкой Несвижский район, где знакомится с ходом уборочной кампании, обещает сельчанам хорошие зарплаты и намекает,...
 
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