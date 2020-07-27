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Лукашенко посещает Несвижский район: выборы выборами, а кушать все хотят
27.07.2020 12:20 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 27 июля посещает с рабочей поездкой Несвижский район, где знакомится с ходом уборочной кампании, обещает сельчанам хорошие зарплаты и намекает, что даже выборы на фоне уборочной - вторичны.
Лукашенко начал поездку с посещения поля озимой пшеницы ОАО «Новая жизнь», где заслушал доклады о ходе уборочной кампании в целом по стране и в Минской области и Несвижском районе в частности, поставил планы и сделал прогнозы.
Он обратил внимание на зарплаты сельчан, отметив, что денег на них жалеть на надо.
«Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно, - отметил Лукашенко, - Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично», - заявил Лукашенко.
«И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы», - сказал Лукашенко.
Напомним, что 23 июля Лукашенко
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Александр Лукашенко 27 июля посещает с рабочей поездкой Несвижский район, где знакомится с ходом уборочной кампании, обещает сельчанам хорошие зарплаты и намекает,...
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