Источник материала: БT

Всего по делу проходят 16 человек

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина приговорили к 12 годам усиленного режима Верховный суд огласил приговор по делу о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Основной фигурант - бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин....

Верховный суд огласил приговор по делу о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Основной фигурант - бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Он признан виновным в получении взяток в сумме не менее 180 тысяч долларов. Его приговорили к 12 годам усиленного режима с лишением воинского звания полковника запаса.В числе обвиняемых - Сергей Сиводедов, в момент задержания он занимал должность гендиректора Белтелекома. Ему назначено семь лет заключения за взятку в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро. Андрея Подгорного приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Что касается Игоря Кудасова, он освобожден от наказания за истечением срока давности. Остальные фигуранты получили от штрафа до семи с половиной лет тюрьмы. Суть уголовного дела, если кратко, в том, что при закупках оборудования должностные лица отдавали предпочтение определенным компаниям. Кого-то обвиняли в получении взятки, кого-то в даче взятки. Приговор вступил в законную силу.