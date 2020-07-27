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Дело о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина приговорили к 12 годам усиленного режима

27.07.2020 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Верховный суд огласил приговор по делу о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Основной фигурант - бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Он признан виновным в получении взяток в сумме не менее 180 тысяч долларов. Его приговорили к 12 годам усиленного режима с лишением воинского звания полковника запаса.

Всего по делу проходят 16 человек

В числе обвиняемых - Сергей Сиводедов, в момент задержания он занимал должность гендиректора Белтелекома. Ему назначено семь лет заключения за взятку в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро. Андрея Подгорного приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Что касается Игоря Кудасова, он освобожден от наказания за истечением срока давности. Остальные фигуранты получили от штрафа до семи с половиной лет тюрьмы. Суть уголовного дела, если кратко, в том, что при закупках оборудования должностные лица отдавали предпочтение определенным компаниям. Кого-то обвиняли в получении взятки, кого-то в даче взятки. Приговор вступил в законную силу.
 
 
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Верховный суд огласил приговор по делу о взятках при поставке коммуникационного оборудования. Основной фигурант - бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин....
 
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