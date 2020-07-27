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День тигра прошел в столичном зоопарке
27.07.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеждународный день тигра - в Минском зоопарке. Для детей организовали познавательную программу "Тигровая история", квест "Полосатый джентельмен" и контактный зоопарк. Кстати, недавно у тигрицы Ярославы был день рождения, ей исполнилось два года - поздравили вкусным мясным тортом и оригинальными детскими открытками.
Ирина Климчук, методист Минского зоопарка: "Мы попросили ребят, чтобы они прислали поздравительные открытки для нашей амурской тигрицы. Ребята постарались и прислали открытки с поздравлением - очень милые пожелания от всего сердца. Участники прошли на территорию зоопарка и динопарка бесплатно".
Дети могли и сами стать маленькими тигрятами при помощи аквагрима.
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Международный день тигра - в Минском зоопарке. Для детей организовали познавательную программу "Тигровая история", квест "Полосатый джентельмен" и контактный...
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