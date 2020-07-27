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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День тигра прошел в столичном зоопарке Международный день тигра - в Минском зоопарке. Для детей организовали познавательную программу "Тигровая история", квест "Полосатый джентельмен" и контактный...

Международный день тигра - в Минском зоопарке. Для детей организовали познавательную программу "Тигровая история", квест "Полосатый джентельмен" и контактный зоопарк. Кстати, недавно у тигрицы Ярославы был день рождения, ей исполнилось два года - поздравили вкусным мясным тортом и оригинальными детскими открытками.Дети могли и сами стать маленькими тигрятами при помощи аквагрима.