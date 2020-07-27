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В Минской области заготовлено более 200 тонн черники. Сезон уже называют урожайным
27.07.2020 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаготовительный сезон, несмотря на то что в Минской области он стартовал на две недели позже, уже называют урожайным. Черники заготовлено более 200 тонн! Организации у населения также принимают землянику, смородину, малину, вишню. Заготовительных пунктов в центральном регионе более полусотни. Белорусскую ягоду поставляют также в Прибалтику, Польшу, Россию.
Кроме того, витаминную продукцию перерабатывают в промышленных масштабах, отправляют в торговую сеть и поставляют в рестораны.
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Заготовительный сезон, несмотря на то что в Минской области он стартовал на две недели позже, уже называют урожайным. Черники заготовлено более 200 тонн! Организации...
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