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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области заготовлено более 200 тонн черники. Сезон уже называют урожайным Заготовительный сезон, несмотря на то что в Минской области он стартовал на две недели позже, уже называют урожайным. Черники заготовлено более 200 тонн! Организации...

Заготовительный сезон, несмотря на то что в Минской области он стартовал на две недели позже, уже называют урожайным. Черники заготовлено более 200 тонн! Организации у населения также принимают землянику, смородину, малину, вишню. Заготовительных пунктов в центральном регионе более полусотни. Белорусскую ягоду поставляют также в Прибалтику, Польшу, Россию.Кроме того, витаминную продукцию перерабатывают в промышленных масштабах, отправляют в торговую сеть и поставляют в рестораны.