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В Минской области заготовлено более 200 тонн черники. Сезон уже называют урожайным

27.07.2020 16:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заготовительный сезон, несмотря на то что в Минской области он стартовал на две недели позже, уже называют урожайным. Черники заготовлено более 200 тонн! Организации у населения также принимают землянику, смородину, малину, вишню. Заготовительных пунктов в центральном регионе более полусотни. Белорусскую ягоду поставляют также в Прибалтику, Польшу, Россию.

Кроме того, витаминную продукцию перерабатывают в промышленных масштабах, отправляют в торговую сеть и поставляют в рестораны.

 
 
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Заготовительный сезон, несмотря на то что в Минской области он стартовал на две недели позже, уже называют урожайным. Черники заготовлено более 200 тонн! Организации...
 
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