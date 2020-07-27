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Еще семеро написали заявление в милицию. Говорят, что их подписи за выдвижение членов комиссии - подделка

27.07.2020 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семеро жителей агрогородка Лесной в Минском районе подали коллективное заявление в милицию. Они просят правоохранителей разобраться: как получилось, что в списки избирателей, которые выдвигали членов участковой комиссии по выборам, кто-то без ведома внес их личные данные, а также подделал подписи.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу, 10 июля, Валентине Маковской позвонили на домашний телефон. Звонивший, рассказывает собеседница, представился волонтером инициативы «Честные люди».

— Меня спросили, ставила ли я подпись за выдвижение Людмилы Барбашевой в качестве члена участковой избирательной комиссии. Такую фамилию я слышала впервые и вообще не понимала, о чем идет речь. Только после того, как мне прислали копию документа, в котором я увидела свое имя и не свою подпись, поняла: ее подделали.

В списке избирателей, которые якобы выдвигали Людмилу Барбашеву в участковую комиссию по выборам, Валентина встретила имена соседей. Те, с кем ей удалось связаться, тоже не сразу поняли, о чем речь: свои данные они никому не предоставляли и подпись не ставили.

— Они видели свое имя, точный домашний адрес, дату рождения и якобы личную подпись, которая на самом деле им не принадлежала. Люди начали возмущаться. Я сообщила волонтерам, что ни я, ни соседи за Людмилу Барбашеву не подписывались. Оказалось, что есть еще два списка, в котором указаны жители нашего дома. Якобы они тоже ставили подписи за двух других жительниц агрогородка Лесной, хотя те, кого я знала и с кем связывалась, говорили, что этого не делали.


Фото в редакцию прислали читатели

Все три заявления были заполнены если не одним, то очень похожим почерком. В целом, около 15 из 30 человек, указанных в списках, сказали, что не ставили свою подпись за выдвижение членов избирательной комиссии, рассказывает Валентина Маковская. Из них семеро подали заявление в милицию — просят провести проверку по факту подделки подписей и законности получения личных данных граждан.

— Очевидно, что у человека, который ставил подписи за нас, есть доступ к нашим данным. В этот раз он использовал их, чтобы выдвинуть себя в члены избирательной комиссии. С таким же успехом он и дальше может делать это в других непорядочных ситуациях. Поэтому мы хотим знать источник распространения данных. Девушка, за которую мы якобы подписались, живет в соседнем доме. Не произошла ли утечка из нашего кооператива? Также беспокоит ситуация подделки подписей. Якобы мы поддерживаем человека, с которым лично я никогда не общалась и с ней не знакома, несмотря на то, что живем рядом. С нами никто не встречался и наши подписи не получал.

Как указано в заявлении, Людмила Барбашева работает главным бухгалтером ЧУП «Карусель», беспартийная, 33 года. Согласно данным, указанным с списке, она планировала попасть в состав Восьмого Лесного участка для голосования № 18. И, судя по информации Центральной избирательной комиссии, у нее получилось.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам самой Людмилы Барбашевой, она не в первый раз входит в состав участковой избирательной комиссии — до этого работала на местных и парламентских выборах.

В эту избирательную кампанию она решила считать голоса, потому что «за честные выборы».

— Хотим увидеть количество пришедших людей, которые сделают свой выбор. Интересно посчитать, убедиться, как народ проголосует. До этого я работала на местных и парламентских выборах. Эти же выборы касаются нашего государства, нашей власти. Хочется посмотреть, как они будут проходить.

Людмила Барбашева подтверждает: данные о ее дате рождения, месте работы и жительства совпадают с информацией, указанной в списке, который получили ее соседи.

— Откуда у них какой-то список, который вам показали? Что, там подпись моя стоит где-то?

— Нет, там указано ваше имя, домашний адрес, дата рождения, место работы.

— Я не знаю, что за список вам показали, откуда он, кто его предоставил. Я даже не знаю, о чем речь. Не могу его никак прокомментировать.

— Чтобы выдвинуться, чьи подписи и где вы собирали?

— Подписи граждан, которые зарегистрированы на данном избирательном участке. Я собирала подписи, мы сдавали листы в вышестоящую организацию, которая непосредственно курирует данный вопрос. Самого списка или его ксерокопии у меня на руках нет. На сегодняшний момент я даже не помню фамилий, кто был в этом листе.

— Может, вы фотографировали свой список?

— Зачем мне нужно было его фотографировать? Мне сказали предоставить список — я его предоставила где-то в середине июня. Разбирайтесь с вышестоящей организацией, куда направлялись данные списки.

Дозвониться в «вышестоящую организацию», то есть в Минский районный исполнительный комитет, в течение дня нам не удалось.

Вероника Талан и ее муж Дмитрий тоже живут в поселке Лесном. заявление в милицию пока не писали, но сделать это собираются. Недавно они обнаружили свои имена в списке избирателей, которые выдвинули Людмилу Дайняк членом участковой комиссии по выборам. Однако, говорит Вероника, никто из их семьи подпись за нее не ставил.

— Мы даже не в курсе, кто это, — говорит девушка.


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В заявлении указано, что Людмила Дайняк работает медсестрой в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Почерк в нем похож на тот, что заполнял заявление Людмилы Барбашевой.

— Я была в шоке: подписи — не наши. Причем напротив наших с мужем фамилий стояли две практически одинаковых росчерка, поставленных, похоже, одной рукой, но они совершенно не похожие на наши настоящие.

При этом, отмечает Вероника, их домашний адрес, даты рождения и полные имена указаны верно.

— Может быть, я немного наивный человек, но я не представляю, как настолько цинично можно подделывать документы.

В правоохранительные органы семья Талан пока не обращалась, хотя и собирается это сделать. Вероника говорит, что для нее это принципиальный вопрос.

— Если бы все это произошло в какой-то другой ситуации, не политической, например, я бы еще посмотрела, насколько это важно для меня. Даже если бы их подделали на прошлых президентских выборах, когда я была абсолютно равнодушна ко всему происходящему, то, наверное, не придала бы этому значения. Но в этом году я имею четкую позицию. Против своей воли я не хочу быть причастна к подобным махинациям. Я не хочу, чтобы мое имя проходило в каких-либо документах, подтверждающих нечестные действия властей, даже если они не будут иметь значимых последствий. Я не знакома с этим человеком — Людмилой Степановной Дайняк, я не знаю ее ценностей, я не могу доверять ей и не понимаю, как она будет считать наши голоса. А для меня это принципиально важно. Раз сейчас они могли использовать мои данные таким образом, где гарантия, что их не используют для каких-то других целей? Этот поступок я не могу проигнорировать.

Людмила Дайняк также попала в состав Восьмого Лесного участка для голосования № 18.


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Третье заявление на выдвижение, в котором жители Лесного обнаружили не свои подписи напротив своих имен, подано от сотрудника местного дома культуры Татьяны Нестерович. В состав избирательной комиссии она вошла. Связаться с ней, как и Людмилой Дайнян, нам пока не удалось.

Считать голоса избирателей на Восьмом Лесном участке для голосования № 18 будет девять членов комиссии: представители «Белой Руси», БРСМ, «Белорусского союза женщин», Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, а также те, кто подал заявление от граждан.

 
 
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Семеро жителей агрогородка Лесной в Минском районе подали коллективное заявление в милицию. Они просят правоохранителей разобраться: как получилось, что в списки...
 
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